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Дюков считает, что уровень российского футбола не изменился после санкций

вчера, 09:56

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что уровень Российской Премьер-Лиги остался прежним.

Чтобы оценить уровень РПЛ, нужны международные матчи. Но те игры, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне. Когда мы вернёмся в еврокубки, когда сборная начнёт выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину. Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал после санкций, слабее мы не стали.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную в феврале 2022 года от участия в международных соревнованиях.

Недавно Дюков говорил о том, что надеется на скорое возвращение России.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:26
да чего там ...
сильнее мы стали, заметно сильнее !
nwhekfaa4tb7
nwhekfaa4tb7
вчера в 11:44
Уровень то да! А вот качество то стало совсем-совсем не футболом! Все больше пиарят букмекеров, тех кто выигрывает! Чемпионат упал так, что и костыли не помогут!
За адекватность
За адекватность
вчера в 10:59
Ну то, что наши, скажем так "гранды", в это межсезонье "покрошили" клубы Сербии и швейцарский "Сьон" впридачу, вряд ли говорит о каком-то уровне РПЛ. Условно товарняк, он и в Африке товарняк. Не говоря уж про матчи сборной, учитывая уровень соперников. "Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал после санкций." Ежели память не изменяет, то до санкций наши клубы в ЕК дружно так "нафеерили" в последние сезоны, что если бы не отстранили, и если не ошибаюсь, начали бы следующий ЕК сезон с 18 места в ТК УЕФА. С учетом трат на трансферы, даже в досанкционный период и зарплат наших мастеров пешеходного стиля в клубах куда уж ниже падать? Хотя конечно до 55 места зазор еще имелся приличный и было к чему стремиться. А так с первым предложением господина Дюкова согласен. Да вот только когда они будут эти международные матчи, вопрос риторический. Дожить бы. Но пока они скрыты где-то далеко за горизонтом, как по мне. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:15
Дюков может считать только бюджетные деньги 💰 💰 💰, которые капают ему в карман .☝️😡😡😡 А футюольное хозяйство для него чуждо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:09
А этот все заливает и заливает.....молчал бы лучше
djocer
djocer
вчера в 10:02
мы думали мы на дне,но от туда постучали)
Гость
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