Дюков считает, что уровень российского футбола не изменился после санкций

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вчера, 09:56

Президент Российского футбольного союза считает, что уровень Российской Премьер-Лиги остался прежним.

Чтобы оценить уровень РПЛ , нужны международные матчи. Но те игры, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне. Когда мы вернёмся в еврокубки, когда сборная начнёт выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину. Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал после санкций, слабее мы не стали.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную в феврале 2022 года от участия в международных соревнованиях.

Недавно Дюков говорил о том, что надеется на скорое возвращение России.