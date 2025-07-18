Пруцев заявил, что «Спартак» при Ваноли мог выиграть Лигу Европы

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вчера, 11:43

Полузащитник «Спартака» считает, что «красно-белые» были способны выиграть Лигу Европы в 2022 году, когда команду тренировал итальянец .

Напомним, что три года назад «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», однако российские клубы были исключены из еврокубков, и те матчи не состоялись.

Вот что отметил Пруцев в интервью:

Реально обидно, что за карьеру ни разу не играл в еврокубках. Когда переходил в «Спартак», должны были встречаться с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы. Уже думал: «Вот они, еврокубки!» Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно – потому что тот «Спартак» мог выиграть Лигу Европы. Ваноли сразу сделал на этом акцент. Были сборы, и он показал презентацию: нужно выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в ЛЕ . Там даже было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала.

Лигу Европы в 2022 году в итоге выиграл немецкий «Айнтрахт», обыграв в финале шотландский клуб «Рейнджерс» (5:4 по пенальти после ничьей 1:1).