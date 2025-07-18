Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига Европы 2021/2022

Пруцев заявил, что «Спартак» при Ваноли мог выиграть Лигу Европы

вчера, 11:43

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев считает, что «красно-белые» были способны выиграть Лигу Европы в 2022 году, когда команду тренировал итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что три года назад «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», однако российские клубы были исключены из еврокубков, и те матчи не состоялись.

Вот что отметил Пруцев в интервью:

Реально обидно, что за карьеру ни разу не играл в еврокубках. Когда переходил в «Спартак», должны были встречаться с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы. Уже думал: «Вот они, еврокубки!» Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно – потому что тот «Спартак» мог выиграть Лигу Европы.

Ваноли сразу сделал на этом акцент. Были сборы, и он показал презентацию: нужно выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в ЛЕ. Там даже было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала.

Лигу Европы в 2022 году в итоге выиграл немецкий «Айнтрахт», обыграв в финале шотландский клуб «Рейнджерс» (5:4 по пенальти после ничьей 1:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Дюков считает, что уровень российского футбола не изменился после санкций
17 июля
УЕФА дисквалифицировал черногорский клуб на 10 лет из-за договорных матчей
16 июля
ОфициальноДзаньоло оштрафовали за нападение на игроков молодёжки «Ромы»
14 июля
Луиса Энрике могут наказать за нападение на форварда «Челси»
14 июля
Футбольный сезон начали с пародии на правосудие. «Кристал Пэлас» выгнали из Лиги Европы
13 июляRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Глава «Спортинга» сообщил о санкциях к Дьёкерешу за неявку на предсезонку
12 июля
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:47
А если честно спросить каждому у себя, много ли они видели в нашем футболе игроков интеллигентных, умных,вдумчивых, читающих игру ,,с листа", и чтобы эти качества его мы визуально наблюдали в игре?
Прежде таких было немало, многих знаем и помним по именам. Я Пруцева в число таких занести не могу, признаюсь. Но, с другой стороны, вроде ничего и не случилос: сказал и сказал.
Молодой парень, сил много, воображение развито очень...
Проблема в том, что Пруцев действительно так думает! Самоуверенность, самонадеянность, хлестаковщина какая- та.
,,Галопом по Европе" или ,,А подать мне сейчас Ляпкина-Тяпкина" ! И так в своей спортивной карьере:
все не до конца, сегодня здесь ,а завтра там"!
Все не серьезно, между делами...
Пруцев не один такой: болезнь поверхностной культуры и поверхностного образования рождает желание что-то сказать, удивить кого-то.
Вот как-то так.
Если кого обидел, друзья, прошу извинений.
Gorasul
Gorasul
вчера в 14:41
Завоёвывать ресурсы и земли важнее мечт Пруцева!
4u99ej9t33v5
4u99ej9t33v5
вчера в 13:13
90-е годы кончились, хотя даже в 90-е годы спартак в Европе ничего не добился.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:47
Спартак мог выиграть Лигу Европы? Пруцев, кто тебя пустил к микрофону? Заберите у него микрофон... Парень, прежде чем говорить, нужно думать. А ведь Данил верит в то, что говорит? Ему не дают покоя лавры эксперта. Вот такие у нас беспокойные игроки, на секунду нельзя оставить.
774cnnd4tvxe
774cnnd4tvxe
вчера в 12:42
И лч и кчм тоже)
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:34
Сначала Соболев, теперь вот Пруцев. Оно-то конечно делить шкуру неубитого медведя дело нехитрое. Да и как гласит народная мудрость, ежели слегка смягчить, " говорить - не мешки ворочать." Тем более, что опровергнуть данное предположение Пруцева по сути невозможно. Получится слово против слова. Но лично мне как-то пришел на память "Спартак" в КОК сезона 1992-1993. Вот тот "Спартак" должен был брать трофей, как на мой взгляд. Но "Антверпен" в полуфинале, будь он неладен. Прекрасно помню ответный матч в Бельгии после победы 1-0 дома. Радченко забил, казалось бы вот он финал, потом удаление Онопко, и все летит в тар-тарары. А вот в то, что "Спартак" с Ваноли прошел бы "Лейпциг", не говоря уж про победу в ЛЕ, как говорил известный киноперсонаж, "терзают смутные сомнения." Как-то так с моей колокольни.
5fab4qdtaqza
5fab4qdtaqza
вчера в 12:05
Смешно теперь читать такие комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 12:01
Кубок России еле выиграли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:48
Ага , а ещё Межгалактическое первенство...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 