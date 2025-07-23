Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» продаст Пау Виктора «Браге»

вчера, 16:29

Нападающий «Барселоны» Пау Виктор скоро может оказаться в чемпионате Португалии.

По информации источника, 23-летний форвард близок к переходу в «Брагу». Сообщается, что этот трансфер принесёт каталонскому клубу 12 млн евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро.

В сезоне-2024/25 он сыграл 21 матч в Ла Лиге, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Недавно стало известно о том, что «Барселона» собирается расстаться с Виктором и ещё двумя игроками.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» не хочет отпускать Эдерсона в «Галатасарай»
Вчера, 16:00
Слухи«Челси» хочет купить защитника Хато из «Аякса»
Вчера, 15:47
Чалханоглу остаётся в «Интере»: «Мы всё уладили с Лаутаро»
Вчера, 14:53
СлухиМолина из «Атлетико» интересен «Ювентусу»
Вчера, 14:51
Слухи«Бавария» предлагает 80 млн евро «Ливерпулю» за Диаса
Вчера, 14:38
Защитник «Реала» Гарсия не перейдёт в «Милан»
Вчера, 14:32
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:26
стоило взять Рэшфорда, так сразу игроков на продажу.
пора Иньяки и тер Штегена на выход.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 