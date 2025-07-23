«Барселона» продаст Пау Виктора «Браге»

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вчера, 16:29

Нападающий «Барселоны» скоро может оказаться в чемпионате Португалии.

По информации источника, 23-летний форвард близок к переходу в «Брагу». Сообщается, что этот трансфер принесёт каталонскому клубу 12 млн евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро.

В сезоне-2024/25 он сыграл 21 матч в Ла Лиге, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Недавно стало известно о том, что «Барселона» собирается расстаться с Виктором и ещё двумя игроками.