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«Бавария» предлагает 80 млн евро «Ливерпулю» за Диаса

вчера, 14:38

«Бавария» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по поводу трансфера форварда Луиса Диаса.

По информации источника, мюнхенцы готовы предложить 80 млн евро за переход 28-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что сначала мерсисайдцы отказались от суммы в 67 млн евро, потом их не устроили 70 млн евро, а теперь «Бавария» вновь повышает ставки в надежде на успех.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:16
Отлично работает Хьюз, молодец!
за 80 можно и продать, тем более сам Лучо вроде как хочет сменить клуб...
Capral
Capral
вчера в 15:42
Ну если за старика Кейна отдали 80млн., то вероятно и за Диаса, тоже могут проплатить. Смущает только возраст за эти бабки, и точно- это не совсем то, что хочет видеть Компани. Но уверен, в этом вопросе его никто не спросит. Он пока еще не Тухель, который, буквально требовал подписать Кейна...
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