«Бавария» предлагает 80 млн евро «Ливерпулю» за Диаса

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вчера, 14:38

«Бавария» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по поводу трансфера форварда .

По информации источника, мюнхенцы готовы предложить 80 млн евро за переход 28-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что сначала мерсисайдцы отказались от суммы в 67 млн евро, потом их не устроили 70 млн евро, а теперь «Бавария» вновь повышает ставки в надежде на успех.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.