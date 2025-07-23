«Бавария» предлагает 80 млн евро «Ливерпулю» за Диаса

«Бавария» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по поводу трансфера форварда Луиса Диаса.
По информации источника, мюнхенцы готовы предложить 80 млн евро за переход 28-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что сначала мерсисайдцы отказались от суммы в 67 млн евро, потом их не устроили 70 млн евро, а теперь «Бавария» вновь повышает ставки в надежде на успех.
В прошедшем сезоне Диас сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.
за 80 можно и продать, тем более сам Лучо вроде как хочет сменить клуб...
за 80 можно и продать, тем более сам Лучо вроде как хочет сменить клуб...