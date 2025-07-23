Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Молина из «Атлетико» интересен «Ювентусу»

вчера, 14:51

Защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина может стать игроком «Ювентуса».

По информации источника, 27-летний футболист попал в сферу интересов «старой синьоры». Сообщается, что «матрасники» потребовали за него около 30 миллионов евро, а это слишком высокая сумма для итальянцев. Клуб из Турина надеется добиться снижения цены или оформления сделки в формате аренды с опцией выкупа.

В прошедшем сезоне Молина сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Сегодня также стало известно о том, что «Ювентус» собирается приобрести защитника «Порту» Жоау Мариу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» предлагает 80 млн евро «Ливерпулю» за Диаса
Вчера, 14:38
Защитник «Реала» Гарсия не перейдёт в «Милан»
Вчера, 14:32
Слухи«Атлетико» интересен словацкий защитник, который не перешёл в «Аль-Наср»
Вчера, 14:21
СлухиДьёкереш ждёт разрешения, чтобы завершить переход в «Арсенал»
Вчера, 13:28
Слухи«Ювентус» и «Порту» обменяются игроками
Вчера, 12:22
Слухи«Реал» оценивает перспективу трансфера Родри из «Манчестер Сити»
Вчера, 12:03
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:07
Неплохой защитник,надо брать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 