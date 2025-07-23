Молина из «Атлетико» интересен «Ювентусу»

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вчера, 14:51

Защитник мадридского «Атлетико» может стать игроком «Ювентуса».

По информации источника, 27-летний футболист попал в сферу интересов «старой синьоры». Сообщается, что «матрасники» потребовали за него около 30 миллионов евро, а это слишком высокая сумма для итальянцев. Клуб из Турина надеется добиться снижения цены или оформления сделки в формате аренды с опцией выкупа.

В прошедшем сезоне Молина сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Сегодня также стало известно о том, что «Ювентус» собирается приобрести защитника «Порту» Жоау Мариу.