Полузащитник «Баварии» Палинья может оказаться в «Арсенале»

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вчера, 13:09

Лондонский «Арсенал» намерен купить полузащитника из «Баварии».

По информации инсайдеров, «канониры» хотели приобрести этого игрока ещё в середине июня, но тогда стороны не смогли договориться. Сейчас лондонский клуб готов возобновить переговоры. Сообщается, что на игрока также претендует «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне Палинья сыграл 17 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно об интересе к нему со стороны миланского «Интера».