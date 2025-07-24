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Полузащитник «Баварии» Палинья может оказаться в «Арсенале»

вчера, 13:09

Лондонский «Арсенал» намерен купить полузащитника Палинью из «Баварии».

По информации инсайдеров, «канониры» хотели приобрести этого игрока ещё в середине июня, но тогда стороны не смогли договориться. Сейчас лондонский клуб готов возобновить переговоры. Сообщается, что на игрока также претендует «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне Палинья сыграл 17 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно об интересе к нему со стороны миланского «Интера».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:17
На сколько мне известно, в клубе хотели подписать Палинью, но немцы отказали в трансфере...после чего, наши подписали Норгорда! Так что тут скорее всего новость неправильно истолковали
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:16
Приветствую.
Получается игрок для ротации? Ведь есть Райс, Субименди, Мерино, новый норвег.....может ещё кто-то я и забыл уже. Нужен ли этот игрок арсеналу? Как по мне, то лучше кого-то из молодых подтянуть для такой роли
A.S.A
A.S.A ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:45
Думаю этот сезон даст ответ на эти вопросы. Команда практически полностью собрана из игроков, которых хотел именно Артета, так что пора бы уже брать трофеи, хотя бы внутренние кубки
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:42
После ухода из команды Парти и Жоржиньо, Артете нужен был возрастной игрок в полузащиту, так сказать опытный дядька! Палинья имеет большой опыт игры в АПЛ, и мог бы стать этим "дядькой", в итоге подписали опытного датчанина Норгорда!
Вчера он уже успел дебютировать в матче против Милана, и скажу вам так....качественный игрок, старался быстро переводить мяч в атаку не тормозя атаки! Надеюсь принесет пользу по ходу сезона!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:19
В Баварии мало играл. Может там больше будет играть
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:19
Артета имеет в клубе внушительный уровень доверия. Ему не отказывают в средствах на дорогих игроков. А где главная цель? Трофеи? Может пора уже спросить с него?
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