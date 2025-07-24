Полузащитник «Баварии» Палинья может оказаться в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» намерен купить полузащитника Палинью из «Баварии».
По информации инсайдеров, «канониры» хотели приобрести этого игрока ещё в середине июня, но тогда стороны не смогли договориться. Сейчас лондонский клуб готов возобновить переговоры. Сообщается, что на игрока также претендует «Тоттенхэм».
В прошедшем сезоне Палинья сыграл 17 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно об интересе к нему со стороны миланского «Интера».
Вчера он уже успел дебютировать в матче против Милана, и скажу вам так....качественный игрок, старался быстро переводить мяч в атаку не тормозя атаки! Надеюсь принесет пользу по ходу сезона!
Вчера он уже успел дебютировать в матче против Милана, и скажу вам так....качественный игрок, старался быстро переводить мяч в атаку не тормозя атаки! Надеюсь принесет пользу по ходу сезона!
Получается игрок для ротации? Ведь есть Райс, Субименди, Мерино, новый норвег.....может ещё кто-то я и забыл уже. Нужен ли этот игрок арсеналу? Как по мне, то лучше кого-то из молодых подтянуть для такой роли
Получается игрок для ротации? Ведь есть Райс, Субименди, Мерино, новый норвег.....может ещё кто-то я и забыл уже. Нужен ли этот игрок арсеналу? Как по мне, то лучше кого-то из молодых подтянуть для такой роли