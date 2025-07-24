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За МакКенни следят «Милан» и «Наполи», но игрок хочет остаться в «Ювентусе»

вчера, 12:37

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни ведёт переговоры о продлении своего контракта с клубом.

По информации источника, 26-летний футболист, соглашение которого с туринцами истекает через год, хочет остаться в команде. Его представители ещё с начала мая ведут над этим работу, но пока не могут сойтись во мнениях с руководством «старой синьоры» по поводу финансовой составляющей нового договора. За ситуацией следят «Милан» и «Наполи», заинтересованные в том, чтобы пригласить МакКенни к себе.

В минувшем сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:05
А эти клубы выстроились в очередь!!!
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