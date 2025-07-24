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«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Штутгарта»

вчера, 11:17

Мадридский «Атлетико» намерен выкупить полузащитника Энцо Мийо из «Штутгарта».

По информации источника, «матрасники» уже начали переговоры о трансфере 23-летнего футболиста. Сообщается, что у него в контракте прописана сумма отступных в размере 20 млн евро, которые мадридцы готовы заплатить. Осталось договориться о личных условиях соглашения с самим Мийо.

В прошедшем сезоне он сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что в зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к нему со стороны топ-клубов Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:24
Надо покупать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:18
Молодой и перспективный игрок понятно почему его хочет Атлетико
Гость
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