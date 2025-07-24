Жерсон заявил, что готов выйти в стартовом составе «Зенита» против «Рубина»

1753364079

вчера, 16:34

Бразильский полузащитник , заявил, что готов выйти в стартовом составе «Зенита» в выездном матче второго тура чемпионата РПЛ против «Рубина»:

Абсолютно точно готов выходить с первых минут и проводить на поле столько времени, сколько потребуется. Стараюсь узнавать о сопернике, по возможности, оперативно и двигаться от матча к матчу. Гораздо важнее для меня узнать как следует своих партнеров по команде. С каждым днем вливаюсь все сильнее и знакомлюсь все лучше.

В игре первого тура против «Ростова» новичок «Зенита» Жерсон вышел на замену перед вторым таймом, и это помогло команде одержать волевую победу.