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Жерсон заявил, что готов выйти в стартовом составе «Зенита» против «Рубина»

вчера, 16:34
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит27.07.2025 в 20:00 Не начался

Бразильский полузащитник Жерсон, заявил, что готов выйти в стартовом составе «Зенита» в выездном матче второго тура чемпионата РПЛ против «Рубина»:

Абсолютно точно готов выходить с первых минут и проводить на поле столько времени, сколько потребуется. Стараюсь узнавать о сопернике, по возможности, оперативно и двигаться от матча к матчу. Гораздо важнее для меня узнать как следует своих партнеров по команде. С каждым днем вливаюсь все сильнее и знакомлюсь все лучше.

В игре первого тура против «Ростова» новичок «Зенита» Жерсон вышел на замену перед вторым таймом, и это помогло команде Сергея Семака одержать волевую победу.

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Все комментарии
Robert Adeykin
Robert Adeykin
сегодня в 00:42
Ну пусть забудет про сборную ведь Анчилотти врятли интересно следить на колхозной лигой. Жаль добряка погубит свой толант.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:59
Думаю, что игрок столь высокого уровня однозначно должен выходить на поле в стартовом составе. Не зря же за него заплатили 25 миллионов евро. Как показал матч против Ростова адаптация Жерсону не требуется, бразилец выйдя на замену сходу усилил игру команды и давление на ворота соперника, что привело к победе.
chromage
chromage
вчера в 17:54
Пусть выходит 12ым. Зениту автоматическое поражение =)
lotsman
lotsman
вчера в 17:53
Если готов, выходи. Посмотрим что ты можешь.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:46
Уже сам решает когда ему выходить
Гость
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