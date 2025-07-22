Брейдо заявил о том, что ЦСКА не отпустит Матеуса Алвеса в сборную Бразилии

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вчера, 15:26

Директор по коммуникациям московского ЦСКА в своём телеграм-канале написал, что полузащитник не поедет в сборную Бразилии (до 20 лет).

Мы всегда с большим уважением относимся к институту сборных и гордимся, что наш футболист получил вызов. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодёжной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА , тогда как сезон в России уже стартовал, а тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно, если Матеус Алвес останется в расположении ЦСКА .

Напомним, что сегодня стало известно о вызове Алвеса на ближайшие товарищеские матчи молодёжной сборной Бразилии.