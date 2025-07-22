Брейдо заявил о том, что ЦСКА не отпустит Матеуса Алвеса в сборную Бразилии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале написал, что полузащитник Матеус Алвес не поедет в сборную Бразилии (до 20 лет).
Мы всегда с большим уважением относимся к институту сборных и гордимся, что наш футболист получил вызов. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодёжной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал, а тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно, если Матеус Алвес останется в расположении ЦСКА.
Напомним, что сегодня стало известно о вызове Алвеса на ближайшие товарищеские матчи молодёжной сборной Бразилии.
Не велика будет потеря для Матеуса.
Не велика будет потеря для Матеуса.