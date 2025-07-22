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Брейдо заявил о том, что ЦСКА не отпустит Матеуса Алвеса в сборную Бразилии

вчера, 15:26

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале написал, что полузащитник Матеус Алвес не поедет в сборную Бразилии (до 20 лет).

Мы всегда с большим уважением относимся к институту сборных и гордимся, что наш футболист получил вызов. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодёжной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал, а тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно, если Матеус Алвес останется в расположении ЦСКА.

Напомним, что сегодня стало известно о вызове Алвеса на ближайшие товарищеские матчи молодёжной сборной Бразилии.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 17:39
Пропустил сборы в августе это как? Он на машине времени из будущего прилетел?
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:26
Правильное решение.....для начала должен пройти адаптацию в ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:11
Поскольку игры будут не под эгидой ФИФА, то можно их проигнорировать.
Не велика будет потеря для Матеуса.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:31
Думаю что ничего критичного не случится, если он товарняки не поиграет...
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