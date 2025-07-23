Защитник «Динамо» Фернандес: «Мы с Осипенко пока привыкаем друг к другу»

1753267872

вчера, 13:51

Защитник московского «Динамо» высказался об изменениях в линии обороны «бело-голубых».

На вопрос, как он относится к уходу защитника из команды и покупке на его место , игрок ответил:

Это часть футбола. Теперь нам нужно работать без Бальбуэны. Что могу сказать про Осипенко? Мы только месяц вместе тренируемся. Пока только притираемся друг к другу. Сейчас он к нам ко всем привыкает.

Напомним, что Бальбуэна покинул состав клуба в конце мая. Осипенко перешёл в «Динамо» в середине июня, подписав контракт на 3 года.