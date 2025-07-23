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Защитник «Динамо» Фернандес: «Мы с Осипенко пока привыкаем друг к другу»

вчера, 13:51

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался об изменениях в линии обороны «бело-голубых».

На вопрос, как он относится к уходу защитника Фабиана Бальбуэны из команды и покупке на его место Максима Осипенко, игрок ответил:

Это часть футбола. Теперь нам нужно работать без Бальбуэны. Что могу сказать про Осипенко? Мы только месяц вместе тренируемся. Пока только притираемся друг к другу. Сейчас он к нам ко всем привыкает.

Напомним, что Бальбуэна покинул состав клуба в конце мая. Осипенко перешёл в «Динамо» в середине июня, подписав контракт на 3 года.

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Все комментарии
wtcwv4vnbta3
wtcwv4vnbta3
вчера в 15:19
Как бы Осипенко обратно в Ростов не отправили.
112910415
112910415
вчера в 14:37
стерпится - слюбится
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:25
Самое главное чтобы не увлёкся)
Capral
Capral
вчера в 14:03, ред.
Если Марик, и дальше продолжит совершенствовать свою игру, и играть также грамотно, как сыграл последние две, то привыкать к Осипенко, придется, точно не Фернандесу, который, откровенно говоря, пока, в игровом росте не прогрессирует...
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