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«Рубин» и «Сочи» интересуются Ишковым из «Урала»

вчера, 11:37

Полузащитник «Урала» Илья Ишков интересен сразу двум клубам Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, «Рубин» сделал запрос по поводу покупки игрока и предложил 50 млн рублей компенсации. «Сочи», в свою очередь, предложил 100 млн рублей за 20-летнего футболиста. Но обеим командам отказал президент «Урала» Григорий Иванов, запросив за него не менее 250 миллионов.

В прошедшем сезоне Ишков сыграл 26 матчей в Первой лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что ранее «Урал» объявил о переходе в клуб защитника Матвея Бардачёва из «Зенита» на правах аренды.

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9v57926uhbsk
вчера в 13:23
В никакущий Сочи идти не надо
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