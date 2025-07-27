Стало известно, сколько «Спортинг» готов заплатить за Мангаша «Спартаку»

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вчера, 11:05

Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

По информации источника, «львы» готовы заплатить за 27-летнего футболиста 4 млн евро. При этом сообщается, что в «Спартак» он переходил осенью 2024-го за 2 млн евро.

В минувшем сезоне Мангаш сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 мяча.

Ещё весной 2025 года появились первые слухи о том, что «красно-белые» хотят продать игрока.