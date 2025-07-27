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Стало известно, сколько «Спортинг» готов заплатить за Мангаша «Спартаку»

вчера, 11:05

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

По информации источника, «львы» готовы заплатить за 27-летнего футболиста 4 млн евро. При этом сообщается, что в «Спартак» он переходил осенью 2024-го за 2 млн евро.

В минувшем сезоне Мангаш сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 мяча.

Ещё весной 2025 года появились первые слухи о том, что «красно-белые» хотят продать игрока.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:23
Мангаш в матче с Балтикой был пожалуй лучшим игроком в составе Спартака, если вообще таковые были.
По крайней мере он пытался бороться.
Кстати глядя на его внешний вид (причёстка) сразу вспомнился Спартак 80-90х годов.
Для Мангаша лучше уйти, а то сгинет в Тарасовке.
kvh6e6cj8ypx
kvh6e6cj8ypx
вчера в 12:06
Нужно продавать не задумываясь, желательно вместе с тренером.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:43, ред.
Мангаш в Спартаке не играет ни какой значительной роли.. За него предложили цену гораздо больше, чем когда его покупали. Уже выгодно, значит нечего думать - надо продавать. Подбирая слова для характеристики Рикарду, я поймал себя на мысли о том, что в Спартаке нет человека, о котором можно сказать - "ОН ЛИДЕР КОМАНДЫ." Интересно узнать, что вообще происходит в красно-белой раздевалке? Видать всё очень плохо. Судя по всему коллектива просто нет а в группе людей, периодически задевающих одинаковую форму, каждый сам по себе. Досадно, ведь они называют себя - мы Спартак!!! По мне, так рылом не вышли...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11, ред.
Может и надо продать!Все равно безнадега какая то чувствуется
Гость
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