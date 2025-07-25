«Зенит» активизирует работу над трансфером Педро Абреу из «Фламенго»

«Зенит» планирует активизировать переговоры и подготовить новое предложение для приобретения 28-летнего нападающего «Фламенго» Педро Абреу.
«Сине-бело-голубые» собираются предложить за бразильца 20 млн евро.
Несмотря на то что «Фламенго» считает Педро ключевым игроком своей команды, клуб рассмотрит возможность переговоров, если предложение окажется выгодным для всех сторон.
Позарез!!
Позарез!!
За 200 млн уже давно перевалили...для чего, не учавствуя в еврокубках собирать столь дорогой состав???
Ведь понятно что Халков-Малкомов средь них нету...и перепродать будет крайне сложно...даже за номинал....
За 200 млн уже давно перевалили...для чего, не учавствуя в еврокубках собирать столь дорогой состав???
Ведь понятно что Халков-Малкомов средь них нету...и перепродать будет крайне сложно...даже за номинал....
И куда в команде с второго места прошлого сезона все накупают бразильцев? Неужели так боятся второй раз подряд остаться без чемпионства уже в перенесенном юбилее?
И куда в команде с второго места прошлого сезона все накупают бразильцев? Неужели так боятся второй раз подряд остаться без чемпионства уже в перенесенном юбилее?