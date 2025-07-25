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«Зенит» активизирует работу над трансфером Педро Абреу из «Фламенго»

вчера, 16:26

«Зенит» планирует активизировать переговоры и подготовить новое предложение для приобретения 28-летнего нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

«Сине-бело-голубые» собираются предложить за бразильца 20 млн евро.

Несмотря на то что «Фламенго» считает Педро ключевым игроком своей команды, клуб рассмотрит возможность переговоров, если предложение окажется выгодным для всех сторон.

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24 июля
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:04
Нужен!
Позарез!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:52
Кто о чём, а Зенит о бразильцах. Сколько их ещё нужно для полного счастья.. Питер сам себе организует проблемы. Руками руководства внутри коллектива создаётся этническая группировка, которая способна, как минимум, быть источником конфликтов. А ведь ради них много делается из того, что не нравится всем остальным.
ycvv64wzqvc9
ycvv64wzqvc9
вчера в 17:13
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:09
    Кто нибудь расскажет Медведеву что для чемпионства достаточно иметь состав на 100 млн ( Краснодар..98 млн)???
    За 200 млн уже давно перевалили...для чего, не учавствуя в еврокубках собирать столь дорогой состав???
    Ведь понятно что Халков-Малкомов средь них нету...и перепродать будет крайне сложно...даже за номинал....
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:53
    В Зените уже перебор и бразильцев и нападающих. Предварительно нужно продать половину, а потом уже думать о приобретении. Но сначала разобраться с теми, что есть сейчас. Кто с кем и на каких позициях может лучше сыграть. Довести до ума, может и покупать никого не надо.
    viv
    viv
    вчера в 16:41, ред.
    Министерство спорта планирует ужесточить лимит: 10 иностранных игроков в заявке и лишь 5 на поле.
    И куда в команде с второго места прошлого сезона все накупают бразильцев? Неужели так боятся второй раз подряд остаться без чемпионства уже в перенесенном юбилее?
    Гость
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