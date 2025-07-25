«Зенит» активизирует работу над трансфером Педро Абреу из «Фламенго»

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вчера, 16:26

«Зенит» планирует активизировать переговоры и подготовить новое предложение для приобретения 28-летнего нападающего «Фламенго» .

«Сине-бело-голубые» собираются предложить за бразильца 20 млн евро.

Несмотря на то что «Фламенго» считает Педро ключевым игроком своей команды, клуб рассмотрит возможность переговоров, если предложение окажется выгодным для всех сторон.