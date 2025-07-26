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«Спортинг» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Мангаша

вчера, 23:59

Лиссабонский «Спортинг» ведет переговоры с московским «Спартаком» о трансфере Рикарду Мангаша.

Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Португальский левый защитник перешел в клуб РПЛ из «Витории» (Гимараеш) в сентябре прошлого года за 2 млн евро. За «красно-белых» Мангаш сыграл 19 матчей, забив 3 гола.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:41
Пускай продают, раз есть желающие. Вчера был не о чём...
ABir
ABir
сегодня в 00:55
Правильно , раздать всех защитников, чем такая игра в обороне, то лучше вообще без защитников.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:17, ред.
Лучше бы вёл переговоры о переходе борова!
А, что касается Мангаша...
На просторах инета уже пишут, что собираются "звёздного селекционера" Кахигао увольнять и на его место назначить нашего... РУССКОГО.
ХТО это будет - не знаю.
Борова будут увольнять, полагаю, ОБСТОЯТЕЛЬНО.
Ну, чтобы поменьше платить неустойку.
Это я вот к чему.
Придёт новый, РОССИЙСКИЙ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР, посмотрит на Мангаша и найдёт ему место на поле, где тот себя отлично проявит.
Скажете, не может быть такого?
Ещё как может.
По мне, так, нормальный игрок.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Спортинг это уровень конечно
9brfvf22k3cv
9brfvf22k3cv
сегодня в 00:03
В Спортинге ему будет лучше!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
Благотворительная акция по вызволению соотечественника ?)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:02
Возможно на родине у него пойдёт лучше, плюс там будет возможность играть в еврокубках и в лиге которая сейчас выше РПЛ уровнем.
Гость
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