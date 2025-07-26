«Спортинг» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе Мангаша

Лиссабонский «Спортинг» ведет переговоры с московским «Спартаком» о трансфере Рикарду Мангаша.
Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Португальский левый защитник перешел в клуб РПЛ из «Витории» (Гимараеш) в сентябре прошлого года за 2 млн евро. За «красно-белых» Мангаш сыграл 19 матчей, забив 3 гола.
А, что касается Мангаша...
На просторах инета уже пишут, что собираются "звёздного селекционера" Кахигао увольнять и на его место назначить нашего... РУССКОГО.
ХТО это будет - не знаю.
Борова будут увольнять, полагаю, ОБСТОЯТЕЛЬНО.
Ну, чтобы поменьше платить неустойку.
Это я вот к чему.
Придёт новый, РОССИЙСКИЙ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР, посмотрит на Мангаша и найдёт ему место на поле, где тот себя отлично проявит.
Скажете, не может быть такого?
Ещё как может.
По мне, так, нормальный игрок.
А, что касается Мангаша...
На просторах инета уже пишут, что собираются "звёздного селекционера" Кахигао увольнять и на его место назначить нашего... РУССКОГО.
ХТО это будет - не знаю.
Борова будут увольнять, полагаю, ОБСТОЯТЕЛЬНО.
Ну, чтобы поменьше платить неустойку.
Это я вот к чему.
Придёт новый, РОССИЙСКИЙ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР, посмотрит на Мангаша и найдёт ему место на поле, где тот себя отлично проявит.
Скажете, не может быть такого?
Ещё как может.
По мне, так, нормальный игрок.