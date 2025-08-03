Апелляция «Витесса» на отзыв профессиональной лицензии отклонена

Независимый апелляционный комитет по лицензированию отклонил апелляцию «Витесса» на решение об отзыве профессиональной лицензии.
В клубе сообщили, что огорчены произошедшим, отмечая, что в последние месяцы шла активная работа над улучшением ситуации. Команда из Арнема планирует обжаловать решение комитета в гражданском суде.
По итогам прошлого сезона «Витесс» занял 20-е место в Первом дивизионе Нидерландов, набрав 5 очков. По ходу кампании с клуба несколько раз снимали баллы за нарушение лицензионных требований.
P.S. Многие наши любители футбола помнят , этот клуб , благодаря тому, что одно время его тренировал Слуцкий.
P.S. Многие наши любители футбола помнят , этот клуб , благодаря тому, что одно время его тренировал Слуцкий.