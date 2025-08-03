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Апелляция «Витесса» на отзыв профессиональной лицензии отклонена

вчера, 11:23

Независимый апелляционный комитет по лицензированию отклонил апелляцию «Витесса» на решение об отзыве профессиональной лицензии.

В клубе сообщили, что огорчены произошедшим, отмечая, что в последние месяцы шла активная работа над улучшением ситуации. Команда из Арнема планирует обжаловать решение комитета в гражданском суде.

По итогам прошлого сезона «Витесс» занял 20-е место в Первом дивизионе Нидерландов, набрав 5 очков. По ходу кампании с клуба несколько раз снимали баллы за нарушение лицензионных требований.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44, ред.
А раньше не сказать , что бы клуб считался голландским грандом , но на слуху был - как крепкий середняк...
P.S. Многие наши любители футбола помнят , этот клуб , благодаря тому, что одно время его тренировал Слуцкий.
Гость
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