Апелляция «Витесса» на отзыв профессиональной лицензии отклонена

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вчера, 11:23

Независимый апелляционный комитет по лицензированию отклонил апелляцию «Витесса» на решение об отзыве профессиональной лицензии.

В клубе сообщили, что огорчены произошедшим, отмечая, что в последние месяцы шла активная работа над улучшением ситуации. Команда из Арнема планирует обжаловать решение комитета в гражданском суде.

По итогам прошлого сезона «Витесс» занял 20-е место в Первом дивизионе Нидерландов, набрав 5 очков. По ходу кампании с клуба несколько раз снимали баллы за нарушение лицензионных требований.