КДК РФС рассмотрит удаление Заболотного, игрока пригласили на заседание

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вчера, 10:51

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что будет рассмотрено удаление нападающего «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

Игрок получил прямую красную карточку на 11-й минуте. На 58-й был удалён ещё один футболист москвичей , получивший вторую жёлтую карточку.