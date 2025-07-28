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КДК РФС рассмотрит удаление Заболотного, игрока пригласили на заседание

вчера, 10:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что будет рассмотрено удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

Игрок получил прямую красную карточку на 11-й минуте. На 58-й был удалён ещё один футболист москвичей Маркиньос, получивший вторую жёлтую карточку.

Рассмотрим поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча против «Балтики». Деян Станкович выходил за пределы технической зоны с выходом на поле. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака», так как было два удаления в одном матче. И отдельно рассмотрим удаление Антона Заболотного, он приглашён на заседание.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:00
Могут перевести в манекены )
Vilar
Vilar
вчера в 11:41
Заболотный ответит за всё и за всех: почему болельщики скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, почему Станкович выходил за пределы технической зоны с выходом на поле, почему у Спартака было неподобающее поведение и было два удаления, почему он, Заболотный, в 34 года, так и не научился играть в футбол???
znq5zujc9p6t
znq5zujc9p6t
вчера в 11:28
А чего приглашать? Что положено по закону, то и надо выносить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:27
А судьи Кто...???...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:05
Антоха с другом придет)))
shlomo
shlomo ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 10:56
Как говорится все в свое время..... многое упустил, но постараюсь все восстановить.... пока все сложно.
Гость
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