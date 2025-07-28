КДК РФС рассмотрит удаление Заболотного, игрока пригласили на заседание

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что будет рассмотрено удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).
Игрок получил прямую красную карточку на 11-й минуте. На 58-й был удалён ещё один футболист москвичей Маркиньос, получивший вторую жёлтую карточку.
Рассмотрим поведение болельщиков «Спартака», которые скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча против «Балтики». Деян Станкович выходил за пределы технической зоны с выходом на поле. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака», так как было два удаления в одном матче. И отдельно рассмотрим удаление Антона Заболотного, он приглашён на заседание.