Месси был крайне расстроен отстранением от участия в матче МЛС

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вчера, 15:36

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал отсутствие защитника и нападающего в игре МЛС с «Цинциннати» (0:0).

Согласно правилам лиги, футболист, не участвующий в Матче всех звёзд без предварительного разрешения лиги, не имеет права играть в следующем поединке своего клуба.

У меня есть мнение о произошедшем, но я пришёл сюда не для того, чтобы критиковать МЛС или менять правила. Мы не адаптировались к произошедшему, за исключением того, что я не согласен с решением — я совершенно с ним не согласен. Теперь у меня вопрос: что бы произошло, если бы сегодняшний матч был выездным? Это тоже помешало бы Лео играть? Ведь никто не жалуется, когда нужно заполнять стадионы и зарабатывать деньги, верно? Дело в том, что эта игра была домашней. Я оставляю это вам.

Перед Матчем всех звёзд комиссар МЛС Дон Гарбер признал, что «Интер Майами» страдает от последствий плотного графика, в ходе которого команда провела четыре встречи на Клубном чемпионате мира, а Альба получил травму после игры с «Нью-Йорк Ред Буллз» 19 июля. Тем не менее, лига решила сохранить это правило.

Маскерано добавил:

Для меня действительно странно, что сегодня они говорят одно, а на следующий день принимают совершенно другое решение. Потому что мы все слышали, что было сказано, и это было понятно, учитывая количество проведённых им матчей. Мы не просили, чтобы к этому относились по-другому.

Ранее совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас назвал решение «драконовским» и сказал, что Месси крайне расстроен.