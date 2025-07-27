Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииСША. МЛС 2025

Месси был крайне расстроен отстранением от участия в матче МЛС

вчера, 15:36
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами0 : 0Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннатиМатч завершен

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал отсутствие защитника Жорди Альбы и нападающего Лионеля Месси в игре МЛС с «Цинциннати» (0:0).

Согласно правилам лиги, футболист, не участвующий в Матче всех звёзд без предварительного разрешения лиги, не имеет права играть в следующем поединке своего клуба.

У меня есть мнение о произошедшем, но я пришёл сюда не для того, чтобы критиковать МЛС или менять правила. Мы не адаптировались к произошедшему, за исключением того, что я не согласен с решением — я совершенно с ним не согласен.

Теперь у меня вопрос: что бы произошло, если бы сегодняшний матч был выездным? Это тоже помешало бы Лео играть? Ведь никто не жалуется, когда нужно заполнять стадионы и зарабатывать деньги, верно? Дело в том, что эта игра была домашней. Я оставляю это вам.

Перед Матчем всех звёзд комиссар МЛС Дон Гарбер признал, что «Интер Майами» страдает от последствий плотного графика, в ходе которого команда провела четыре встречи на Клубном чемпионате мира, а Альба получил травму после игры с «Нью-Йорк Ред Буллз» 19 июля. Тем не менее, лига решила сохранить это правило.

Маскерано добавил:

Для меня действительно странно, что сегодня они говорят одно, а на следующий день принимают совершенно другое решение. Потому что мы все слышали, что было сказано, и это было понятно, учитывая количество проведённых им матчей. Мы не просили, чтобы к этому относились по-другому.

Ранее совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас назвал решение «драконовским» и сказал, что Месси крайне расстроен.

Подписывайся в ВК
Все новости
Заболотный: «Теперь меня будут критиковать ещё больше, но всё по делу»
Вчера, 09:25
Заболотный – о своём удалении в матче с «Балтикой»: «Роковая случайность»
26 июля
Лукас Пакета может избежать дисквалификации по делу о ставках
26 июля
ОфициальноАльба и Месси пропустят игру МЛС из-за отсутствия на Матче звёзд
25 июля
Писарский подал апелляцию на решение о запрете занятия футболом
25 июля
«Фулхэм» запретил игроку снимать закулисные моменты
25 июля
Сортировать
Все комментарии
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 21:10, ред.
Судя по тому, как Месси с Де Полем "распивали" матэ на трибуне вместе с жёнами и улыбались - трудно сказать, что он расстроился. 😄
Датак
Датак ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 17:20, ред.
либо правила все должны соблюдать ОДИНАКОВО,либо наказание за несоблюдение должно быть одинаковым.
хотя кому я обьясняю,чердвнцев всегда чушь несёт
rr78rc5f2nxg
rr78rc5f2nxg
вчера в 17:19
Законы дурацкие конечно, понять Лео можно и его расстройство
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:07
Всё построено, заточено на деньги, а травмы, количество игр..., толстосумов не интересует.
Руководят процессом люди которые, не исключено, очень далеки от спорта и в частности футбола, а близки к гольфу, покеру, преферансу, с доминированием хоббихорсинга...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:58
Правила непонятные..., но на то они и правила...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:45
Думаю, что отстраняя Месси от матча, МЛС наказывает не Лео, а сама себя, ведь зрители приходят на стадион во многом ради Месси. Все хотят посмотреть на больших звезд футбола, а если МЛС их отстраняет, то и матч вызовет меньше интереса и соберет маленькую аудиторию. Руководителям следует об этом задуматься и изменить правила, а Лео не стоит расстраиваться из-за этого, пускай отдыхает и готовится к следующей игре.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:59
Маскерано высказал своё мнение об отстранении Месси и Альбы от участия в матче МЛС довольно осторожно и тут же сильно испугался... Я думаю с ним уже провели разъяснительную беседу о недопустимости критики местного законодательства. Для американцев Маскерано всего лишь гастарбайтер, как и его подопечные. Америка превыше всего.
Capral
Capral
вчера в 15:46
Жаль пистона, эта игра была определяющей в борьбе за ЗМ...
9uvygah5fsbg
9uvygah5fsbg
вчера в 15:40
Интересные правила но надо их уважать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 