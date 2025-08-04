Футболисты «Барселоны» назвали своих кумиров

Некоторые из футболистов «Барселоны» ответили на вопрос, кто является их кумирами.
Гави: Иско
Маркус Рэшфорд: Уэйн Руни
Алехандро Бальде: Самуэль Это'О
Френки де Йонг: Лионель Месси
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Так понимаю, те, кто в списке, их же и спрашивали.
Ну а Месси в кумиры как попал, вабче непонятно.))
Так понимаю, те, кто в списке, их же и спрашивали.
Ну а Месси в кумиры как попал, вабче непонятно.))