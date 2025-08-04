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Футболисты «Барселоны» назвали своих кумиров

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 10:39, ред.
Угу..., а главное правдивый...

Так понимаю, те, кто в списке, их же и спрашивали.
Ну а Месси в кумиры как попал, вабче непонятно.))
Вещий
Вещий
вчера в 20:30
Интересный список получился...:)))
Гость
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