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Модрич: «Я хочу выиграть трофеи с „Миланом“»

вчера, 18:33

Полузащитник Лука Модрич рассказал о своих целях после перехода в «Милан».

Мне нравится побеждать. Мы все помним, что «Милан» — одна из лучших команд мира. Наша цель-минимум — попасть в Лигу чемпионов, я хочу выигрывать здесь трофеи, но это должно быть целью всех, кто здесь работает. Однако нужно стараться оставаться скромным, если хочешь добиться успеха.

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Милан  Модрич Лука
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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:21
Введение забыл.
"Я перешел из Реала в Милан потому что..." и дальше по тексту :))
fifa77707
fifa77707
вчера в 19:12
То что Милан исторически после Реала лучшая команда мира это статистика , а вот с нынешними хозяевами Милана на свой уровень Милан вряд ли выйдет , нужен новый Берлускони....
zksg2r4apk8x
zksg2r4apk8x
вчера в 19:04
ну за кубок Италии вполне можно побороться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:51
40 летний игрок это то, что вытащит Милан из посредственности.
удачи
Vilar
Vilar
вчера в 18:45
Лука заголовками начал говорить: нравится побеждать, «Милан» — одна из лучших команд мира, цель-минимум — попасть в Лигу чемпионов, хочу выигрывать здесь трофеи, это должно быть целью всех, нужно стараться оставаться скромным.
По окончании контракта ему нужно остаться в Милане замполитом!
Гость
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