Модрич: «Я хочу выиграть трофеи с „Миланом“»

Полузащитник рассказал о своих целях после перехода в «Милан».

Мне нравится побеждать. Мы все помним, что «Милан» — одна из лучших команд мира. Наша цель-минимум — попасть в Лигу чемпионов, я хочу выигрывать здесь трофеи, но это должно быть целью всех, кто здесь работает. Однако нужно стараться оставаться скромным, если хочешь добиться успеха.