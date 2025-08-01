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Рафинья высказался о возможном получении «Золотого мяча»

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Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 20:51
У большинства проигравших все вокруг нечестные. Чистая психология. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:39
у МЮ бестолковое руководство всех уровень.
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
В Примере тоже, и Реал, и Барса теряли очки с подвальными, не говоря уже об Атлетико, который в прошлом году, на подвальных потерял третье место. Я же не буду составлять свой список претендентов, но Ямаль, точно достоин места, выше чем четвертое...)))
Ну поглядим, кому достанется ЗМ, это любопытно...
112910415
112910415
вчера в 20:30
А ведь хорошо сказал!
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:28
Возможно, но МЮ очень сложно выбраться из этого болота играя в АПЛ. Если бы они играли в Испании, думаю со всеми этими проблемами они бы финишировали в топ 4, в АПЛ просто с каждым соперником можно потерять очки, что не скажешь о Ла лиге. Всем этим я просто хочу сказать, что Салах более достоин занять 2 место, чем Рафинья. Мой список фаворитов таков : 1 Дембеле 2 Салах 3 Рафинья. 4 Ямаль
ap284geer4nb
ap284geer4nb
вчера в 18:56
Это он точно сказал, здесь похоже всё решают деньги
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Говорить о конкуренции в АПЛ можно с большой натяжкой, потому что после падения такого Монстра как МС, в АПЛ началась анархия. Конкуренция в лице кого была у Ливера- в лице Арсенала? Но лондонцы уже много лет, только имитируют конкуренцию, но на деле её не составляют. Да и очковый запас Ливерпуля в итоговой таблице вряд ли говорит о серьезном соперничестве. К тому же, за долго до финиша чемпионата уже было предельно ясно- кто фаворит. Салах? Да, пожалуй, но где он был в играх с ПСЖ?
Вы знаете, замечали, я не очень высого мнения о Флике, но говорить, что Барселона, играя в АПЛ была бы на уровне МЮ- несправедливо. Тоже, касается и Реала...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:09
Получается если его дадут не тебе, это будет не честно?) я бы Рафу на третье место поставил. 2 однозначно Салах. Чё то многие забывают что он провел самый сильный сезон в карьере, лучший ассистент, и лучший бомбардир АПЛ, это великое достижение, которое никому не удавалось. Ещё и чемпионом Англии стал, выиграв конкуренцию у многих клубов. А что сделала Барса? Просто опередила Реал, в кубке, и лиге. Больше конкурентов нету. Между этими лигами огромная пропасть. Если бы Реал и Барса со всеми своими проблемами, омоложениями составов, смена поколений, находилась бы в АПЛ, они в турнирной таблице стояли бы вместе с МЮ. Им везёт что конкуренции нет, и можно спокойно перестроить команду
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:07
Если совсем объективно, то Рафинья больше заслужил, чем Дембеле. Француз, фактически сверкнул только в ЛЧ, да и то, в ПО, в то время, как Рафинья, вместе с Ямалем- тянул Барсу во всех турнирах. И что особенного, француз показал в ЛН и на КЧМ? Ничего. Да и чисто в игроцком смысле, Раф поинтереснее выглядит, чем Дембеле. Ну и если брать чемпионаты обоих претендентов, то даже, слегка просевшая Примера намного сильнее, чем Лига-1, где чемпион известен еще задолго до начала первенства. В Примере, всё таки, борьба существует...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 7bfn3x9kmqc8 (раскрыть)
вчера в 18:00
Он выдал сезон более высокого уровне чем Месси на пике. Не по эйбарам, а по значимости в важных матчах против топов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:55
Единственный, кто заслужил с огромным отрывом, феномен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:50
Рафинья заслужил.
Жаль, Барса недожала Интер. Теперь шансы Дембеле чуть выше
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:15, ред.
Рафинья фактически сказал, что любой человек, кроме него самого, не может быть справедливым обладателем Золотого мяча. А куда же деваться Дембеле и Ямалю? Они тоже среди номинированных.. Вообще делить трофеи до его вручения плохая примета. Рибери знает - он даже полочку сделал для ЗМ. С дуру.
7bfn3x9kmqc8
7bfn3x9kmqc8
вчера в 16:39
Не заслужил он золотой мяч
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