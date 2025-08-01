Рафинья высказался о возможном получении «Золотого мяча»

Нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос относительно того, может ли он получить «Золотой мяч».
«Золотой мяч»? Я просто хочу, чтобы вручение награды было честным, вот и всё.
Нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос относительно того, может ли он получить «Золотой мяч».
«Золотой мяч»? Я просто хочу, чтобы вручение награды было честным, вот и всё.
Вы знаете, замечали, я не очень высого мнения о Флике, но говорить, что Барселона, играя в АПЛ была бы на уровне МЮ- несправедливо. Тоже, касается и Реала...
Вы знаете, замечали, я не очень высого мнения о Флике, но говорить, что Барселона, играя в АПЛ была бы на уровне МЮ- несправедливо. Тоже, касается и Реала...