Петреску готов вернуться к работе в РПЛ

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» и «Кубани» , ответил на вопрос источника о готовности румынского специалиста вернуться в РПЛ , чтобы возглавить «Спартак».

Дан готов рассматривать предложения от российских команд и вернуться к работе в РПЛ . Он прекрасно говорит по-русски, отлично знает Российскую Премьер-Лигу. Дан пытался дать результат везде, где бы ни работал. Но пока таких предложений из РПЛ не поступало.