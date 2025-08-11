Soccer.ru
Петреску готов вернуться к работе в РПЛ

вчера, 17:19

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» и «Кубани» Дана Петреску, ответил на вопрос источника о готовности румынского специалиста вернуться в РПЛ, чтобы возглавить «Спартак».

Дан готов рассматривать предложения от российских команд и вернуться к работе в РПЛ. Он прекрасно говорит по-русски, отлично знает Российскую Премьер-Лигу. Дан пытался дать результат везде, где бы ни работал. Но пока таких предложений из РПЛ не поступало.

В данный момент Петреску работает главным тренером клуба «ЧФР Клуж».

Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:20
Петреску всегда готов! )
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
Я думал, что он уже на пенсии.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:46
Сейчас много информации о возможных кандидатах на пост главного тренера ФК Спартак. Вот и Петреску отчитался. Интересно на кого укажет пальцем человек из Лукойла? А ведь хозяева могут выбрать какое-нибудь откровенное ничтожество, чтобы позлить нас, болельщиков. Я не удивлюсь ни чему.
shlomo
shlomo
вчера в 17:22
Ну в Спартак это сомнительный вариант... а так скоро в РПЛ будут отставки.
