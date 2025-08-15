Исак не сыграет в первом туре АПЛ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» перед матчем первого тура АПЛ с «Астон Виллой» рассказал о готовности игроков к началу нового сезона.

Все доступны, кроме Джозефа [Уиллока], да и он не так уж и далёк [от возвращения]. У нас относительно неплохой состав с точки зрения травм. Мы усердно работали с игроками, им пришлось столкнуться с трудностями во время предсезонной подготовки, но большинство справились.

Малик [Тиав] будет в составе. Он тренировался два дня, и его возвращение в состав в самом конце предсезонки – это всегда непросто, потому что большая часть работы уже проделана, и структура команды сформирована, но он хорошо справляется.

Об Александере Исаке

Ситуация не изменилась. Всё моё внимание было сосредоточено на тренировках, «Астон Вилле» и трансферном фронте, чтобы попытаться заполучить игроков. Можете представить, сколько это всё отнимает сил. Ситуация с Алексом уже давно не менялась, так продолжается и по сей день.

У меня с Алексом сложились прекрасные отношения. Нам нужно наладить партнёрские отношения с каждым игроком. Я должен тесно сотрудничать с игроками, стараться совершенствовать их, обучать, а иногда и утешать. Игроки испытывают столько разных эмоций, и я всегда хочу быть рядом с ними во всех отношениях.

Не думаю, что он добился бы таких успехов без этого, без своих товарищей по команде, болельщиков и поддержки футбольного клуба. Он это понимает. Он очень умный человек и знает, что не добился бы такого успеха здесь без всех, кто связан с «Ньюкаслом».