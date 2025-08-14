Президент РПЛ об ужесточении лимита: «Мы готовы к обсуждению нововведений»

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) сообщил источнику о готовности обсудить вопрос изменения лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что в этом году будет подписан приказ об ужесточении лимита на легионеров в отечественном футболе.

Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убеждён, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного — качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше.

Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимитов мы накопили большой объём данных.