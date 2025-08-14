Президент РПЛ об ужесточении лимита: «Мы готовы к обсуждению нововведений»

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил источнику о готовности обсудить вопрос изменения лимита на легионеров.
Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что в этом году будет подписан приказ об ужесточении лимита на легионеров в отечественном футболе.
Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убеждён, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного — качественного развития нашей игры. Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше.
Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимитов мы накопили большой объём данных.
Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жёстких количественных ограничений иностранцев на поле. В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Батраков, и Кисляк, и Раков, и Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года.
А перед тем ему позвонят.
Наверняка в основной массе своей люди неглупые....и зачем льют из пустого в порожнее - непонятно....
Всем понятно если сделать акцент не на сжигание денег покупая импортных игроков...а вкладывать средства в академии с последующим контролем доведения молодых игроков до высшей Лиги - то и разговоров про лимит не будет....
Если на старой ещё постсоветской школе подготовки молодых игроков успели ещё 2 еврокубка взять в нулевых....то потом 20 лет вне зависимости от роста бюджетов клубов уровень Лиги неизменно катится вниз.....
Неужели не видно..(или не хотят видеть)....что условному Семаку что состав на 150 млн....что на 250 млн - итог один.... ну не заставит он их бегать....у них контракт....в котором не указанно ...быстро им ходить по полю...или медленно....
А новых Аршавиных...Кержаковых...Жирковых и пр..сейчас до лиги не доводят....смысла нет....можно не вставая с кровати заокеанский аналог заказать......
