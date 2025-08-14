Джака назначен капитаном «Сандерленда» в новом сезоне

Полузащитник «Сандерленда» стал капитаном команды.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 32-летний новичок получил капитанскую повязку. Сам Джака уже прокомментировал эту ситуацию:

Я невероятно горжусь тем, что стал капитаном. Я надеюсь проявить свои лидерские качества как на поле, так и за его пределами, помогая своим товарищам по команде на тренировках и в матчах. Для меня большая честь быть частью истории «Сандерленда».