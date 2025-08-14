 
Джака назначен капитаном «Сандерленда» в новом сезоне

сегодня, 12:14

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака стал капитаном команды.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 32-летний новичок получил капитанскую повязку. Сам Джака уже прокомментировал эту ситуацию:

Я невероятно горжусь тем, что стал капитаном. Я надеюсь проявить свои лидерские качества как на поле, так и за его пределами, помогая своим товарищам по команде на тренировках и в матчах. Для меня большая честь быть частью истории «Сандерленда».

Напомним, что он пополнил состав «чёрных котов» 30 июля.

Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:55
давно черных котов не было видно в АПЛ, интересно надолго задержаться?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:25
Большая честь для игрока...
Гость
