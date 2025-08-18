 
«Интер» отклонил предложения по Бастони и Фраттези

вчера, 12:21

«Челси» предложил 50 млн евро за защитника «Интера» Алессандро Бастони, но «нерадзурри» отклонили этот оффер.

Также известно, что «Ньюкасл» проявил интерес к полузащитнику миланского клуба Давиде Фраттези, однако итальянцы отвергли предложение «сорок».

Тем не менее, есть вероятность, что английская команда снова попытается заполучить Фраттези.

Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:37
Вообще не знаю)) толком игру его даже не видел.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Nifan (раскрыть)
вчера в 14:26
А стоило бы укрепить эту позицию?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:26
А за Фраттези сколько?
Nifan
Nifan
вчера в 13:22
Скорей всего утка. Челси не выходил на рынок за центральным защитником, это подтверждают все большие инсайдеры.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:30
Защитник нужен, но предлагать 50 млн за Бастони, маловато, хотя бы 70 млн.
Хотя уже был в АПЛ один из лучших ЦЗ СериАла Кулибали, за которого тоже требовали 100 в Наполи, потом перешел в Челси все же за 40 млн и провалился в Англии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
За Бастони надо сотку предлагать)
Гость
