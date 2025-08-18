«Интер» отклонил предложения по Бастони и Фраттези

1755508875

вчера, 12:21

«Челси» предложил 50 млн евро за защитника «Интера» , но «нерадзурри» отклонили этот оффер.

Также известно, что «Ньюкасл» проявил интерес к полузащитнику миланского клуба , однако итальянцы отвергли предложение «сорок».

Тем не менее, есть вероятность, что английская команда снова попытается заполучить Фраттези.