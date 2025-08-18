«Интер» отклонил предложения по Бастони и Фраттези

«Челси» предложил 50 млн евро за защитника «Интера» Алессандро Бастони, но «нерадзурри» отклонили этот оффер.
Также известно, что «Ньюкасл» проявил интерес к полузащитнику миланского клуба Давиде Фраттези, однако итальянцы отвергли предложение «сорок».
Тем не менее, есть вероятность, что английская команда снова попытается заполучить Фраттези.
Хотя уже был в АПЛ один из лучших ЦЗ СериАла Кулибали, за которого тоже требовали 100 в Наполи, потом перешел в Челси все же за 40 млн и провалился в Англии.
