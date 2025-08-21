 
Агент Сперцяна оценил шансы игрока перейти в «Саутгемптон»

вчера, 08:59

Агент Вадим Оганян, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Саутгемптон».

Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в «Саутгемптон» или нет.

От чего зависит? От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.

Есть ощущение, что «Краснодар» изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до «Саутгемптона».

(Желание у Эдуарда) такое же, что и было на протяжении всего трансферного окна — уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года. Сначала его не отпустили в «Аякс», от «Ланса», насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с «Саутгемптоном».

(Шансы на успешное завершение сделки) 50 на 50.

7deetp6kanxs
7deetp6kanxs
вчера в 11:19
Ну не абы куда же ехать....
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:58
Спросите ещё совета у армянского радио...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:09
В общем пока ничего не ясно....
