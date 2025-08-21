 
Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения трансфера в «Динамо»

Jeck Denielse
вчера в 10:03, ред.
Такой моложавый парень...с горящими глазами не так давно приехал в европы.....
И посмотрите на фото выше.....там минимум одноклассник Карпина....истерзанный швейцарским сыром...и не бабаевским шоколадом...
Вывод...Сьон - не лучшее место для отдыха от РПЛ....
Быстрейшей адаптации...восстановления...и жизнерадостности.....


CCCP1922
вчера в 09:57
А где десятки поклонников, сопровождающих своего кумира? Этот момент режиссёр Карпин упустил, непорядок... Странно, что не устроили шоу из приезда Миранчука. Видимо, в последний момент передумали или Валера получил строжайший запрет. Итак, Миранчук приехал, что дальше? Скорее всего, у Карпина есть какой-то план, но он его на сможет выполнить. Хозяева, учитывая нынешнее состояние Динамо, требуют от главного тренера только одного, предъявить им немедленно звезду, которая уже забивает голы и тянет команду за собой на вершину. Времени на раскачку нет совсем. Когда перерыв на матчи сборных? В сентябре? Антон, в твоём распоряжении сентябрь и сразу в бой. Правда, может его ещё и не подпишут...
lotsman
вчера в 09:28
Трамплин сработал не в ту сторону. Антон настраивал его для прыжка в топ клубы Европы, но ошибся с прицелом и приземлился не там где хотел.)
p77x6wcgh4ks
вчера в 08:38
Валера собирает весь устаревший шлак, чтобы развалить Динамо.
sihafazatron
вчера в 08:20
Валера собирает филиал сборной))
