Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения трансфера в «Динамо»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук прибыл в Москву.
Сообщается, что 29-летний футболист скоро подпишет контракт с московским «Динамо».
И посмотрите на фото выше.....там минимум одноклассник Карпина....истерзанный швейцарским сыром...и не бабаевским шоколадом...
Вывод...Сьон - не лучшее место для отдыха от РПЛ....
Быстрейшей адаптации...восстановления...и жизнерадостности.....
