МЮ не умеет продавать. Ещё один аспект работы на трансферном рынке

1755727709

сегодня, 01:08

У «Манчестер Юнайтед» проблемы не только с покупками.

В новейшей истории «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс может считаться уникальной фигурой. Это единственный футболист в эпохе после Алекса Фергюсона, который был продан клубом дороже, чем приобретен. С 2013 года сложно это даже представить. В 2019 году Джеймса купили у «Суонси» за 15 миллионов фунтов стерлингов, а два года спустя продали в «Лидс» за 25 миллионов. И это – неприятная реальность «красных дьяволов».

Она, например, заключается в том, что 25,7 миллиона фунтов, вырученных в прошлом году за Скотта МакТоминэя у «Наполи», являются самым крупным трансфером «на выход» за последние десять лет, если не считать убыточных приобретений. Таких как Анхель Ди Мария и Ромелу Лукаку. Аргентинца продали в ПСЖ за 44,3 миллиона в 2015 году – через год после прихода из «Реала» за 59,7 миллиона, а бельгиец перебрался в «Интер» в 2019 году за 68 миллионов, тогда как куплен был у «Эвертона» за два года до этого за 75 миллионов.

Отрицательный баланс

Летнее трансферное окно 2025 года скоро закрывается, а «Юнайтед» демонстрирует повторяющиеся ошибки. Неспособность продать ненужных игроков ставит под угрозу все планы по перестройке команды. Кроме того, это приводит к риску нарушить правила финансовой устойчивости Премьер-Лиги. МЮ потратил почти 200 миллионов фунтов на Матеуса Кунью, Брайана Мбеумо, Беньямина Шешко и Диего Леона. Но извлечь с продаж толком ничего не сумел.

МЮ расстался с Маркусом Рэшфордом, но это лишь аренда в «Барселону». Хотя она избавила «Юнайтед» от еженедельной зарплаты форварда в размере 325 тысяч фунтов. Также «Манчестер» получил долю от перепродажи его бывших игроков другими клубами. Так получилось с Энтони Элангой, который ушел из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл», а также с Альваро Каррерасом, который сменил «Бенфику» на «Реал». Но пока никто еще не был просто напрямую продан «Манчестером». А ведь тот пытался расстаться с Антони, Джейдоном Санчо, Алехандро Гарначо и Тайреллом Маласиа. Теперь же пробует продать еще и Расмуса Хейлунда.

В идеальном случае МЮ мог бы рассчитывать на выручку в 120 миллионов фунтов с этих трансферов. Но время поджимает, и «Манчестер» ведет переговоры с покупателями не с позиции силы. Это понимают другие клубы. Так что эти потенциальные 120 миллионов к концу августа могут превратиться в 60 миллионов или того меньше. И это подчеркнет еще раз, что «Юнайтед» не умеет продавать игроков. В бизнес-модели МЮ накопилось так много ошибок, что они плодят за собой новые. Неудачные трансферы с раздутыми зарплатами блокируют продажу, это создает напряжение в области соблюдения финансовых правил, ограничивает покупки. И так далее, и так далее. Это общий кризис спортивного менеджмента, который накопил снежный ком проблем за последние годы.

Мастер-класс от конкурентов

Особенно печально это все выглядит, если сравнивать показатели МЮ с другими статусными клубами Англии. Например, «Ливерпуль» заработал на продаже Луиса Диаса в «Баварию» 10 миллионов фунтов, если учесть, что купил его у «Порту» в 2022 году за 50 миллионов. К тому же «красные» заработали 70 миллионов на продаже доморощенных игроков: Джарелла Куансы, Бена Доака, Каомина Келлехера и Тайлера Мортона.

Да даже 10 миллионов фунтов, полученные от «Реала» за Трента Александра-Арнольда, у которого через месяц все равно заканчивался контракт, говорят о том, насколько менеджмент «Ливерпуля» сумел выжать максимум из безвыходной ситуации. А за год до этого «красные» выручили 40 миллионов фунтов, продав Фабио Карвальо и Зеппа ван ден Берга в «Брентфорд», хотя оба эти игрока почти не выступали за «Ливерпуль».

Даже стереотипы о «Манчестер Сити» оказываются при пристальном рассмотрении не такими уж справедливыми. «Горожане» обошли МЮ с точки зрения использования продаж своих воспитанников. Этим летом они заработали 60 миллионов фунтов, продав Джеймса Макати, Яна Коуту и Максимо Перроне. Даже без этого «Сити» умеет зарабатывать. Например, в 2022 году он купил у «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса за 14 миллионов фунтов, а в 2024-м продал его в «Атлетико» за 65 миллионов. А еще «Горожане» избавились и от Тэйлора Харвуд-Беллиса, продав его в «Саутгемптон» за 20 миллионов.

МЮ как клеймо

В новейшей истории МЮ нет примеров подобных сделок, которые показали бы, что клуб умеет привлекать средства с помощью продаж. Даже расставание с МакТоминэем за 25 миллионов фунтов стало скорее провалом, потому что шотландец разорвал Серию А вместе с «Наполи», который получил лидера и звезду за относительный бесценок. И здесь напомним, что «Ливерпуль» Доака продал «Борнмуту» за те же 25 миллионов, если учесть бонусы. А Эланга, допустим, перешел из МЮ в «Ноттингем» в 2023 году за 20 миллионов. Нынешним летом он уже сменил «Форест» на «Ньюкасл» за 55 миллионов фунтов. Кстати, вратарь Дин Хендерсон ушел из «Манчестера» тогда же, когда и Эланга. Он обошелся «Кристал Пэлас» в 15 миллионов фунтов. И помог клубу стать сенсацией, выигравшей Кубок Англии. А «Юнайтед» продолжает поиски стабильного голкипера.

Эксперты в отрасли считают, что МЮ стал заложником тактики семьи Глейзеров, которые контролировали менеджмент до 2024 года. Они затягивали сделки до последнего, рассчитывая найти финансовую выгоду, но вместо этого клубу приходилось расставаться с игроками за бесценок. Исправить накопленную ошибку не так-то просто. Чудовищно и то, что футболистам, которые покинули МЮ в качестве свободных агентов, тяжело с продолжением карьеры. Большие зарплаты и провалы команды в последние годы останавливают желающих. Давид Де Хеа целый год искал новый клуб, Антони Марсьяль осел в греческом АЕКе, а Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен не могли найти новые команды.