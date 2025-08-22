 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кисляк согласен уйти в «Галатасарай», если поступит официальное предложение

вчера, 11:02

Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуется «Галатасарай».

По информации источника, 20-летний футболист дал согласие на переход в чемпионат Турции, если «армейцам» поступит официальное предложение, которое устроит клуб.

Ранее главный тренер москвичей Фабио Челестини сказал, что не намерен отпускать Кисляка.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиФорвард «Балтики» Стефанович может перейти в «Шинник»
Вчера, 10:45
СлухиСтало известно, сколько «Сочи» заплатит за форварда «Лас-Пальмаса»
Вчера, 08:25
Слухи«Америка» отказалась продавать в «Спартак» защитника сборной Уругвая
Вчера, 08:13
Слухи«Аль-Иттихад» вновь интересуется полузащитником «Зенита» Венделом
21 августа
Агент Сперцяна критикует «Краснодар». Галицкий не спешит расставаться с капитаном команды
21 августаRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Смолов заявил, что готов рассмотреть предложение «Крыльев Советов»
21 августа
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:11
Мёнхенгладбах! Не сдыхал о такой? ( А ты думал Дортмунт?!!!!)
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:22
Боруссия...?))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:37
Олег, скажу тебе по секрету. В топ5 кроме названных тобой клубов есть Сельта ,Валенсия, Боруссия, Нант,Ницца, Реймс, Фиорентины, Лацио и ещё десятка два вполне по уровню Кисляка. Но вопрос о его трансфере сейчас не стоит. Светлый пример Захаряна предостерегает от поспешности в этом деле
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:32
Так и я о том же. До топ5 он не дорос, а Турция ему на Х. не нужна. Помечтать то можно
Red blu
Red blu
вчера в 13:46
Фабио Челестини : «Кисляк играет очень хорошо. Команда играет хорошо. И Кисляк отсюда не уйдёт»,
isamsn
isamsn
вчера в 13:39
Интересный источник)))
Шуня771
Шуня771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:26
И паспорт не вернутЪ))))
Сп62
Сп62
вчера в 13:26
Ясно, что, даже если это правда, никто из ЦСКА его не отпустит. Просто заломят такую цену, что мама не горюй.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:03
Ливер, Реал, Барса,ПСЖ, Арсенал...?
Анатолий!
Не смеши.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:49
Турция это не совсем то. Ему нужны топ5
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:48
Любое враньё теперь можно приписать "источнику"
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:45
Хотелось бы сохранить .. но.. раз сам уже непротив
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:30
Неплохая компания собирается в Стамбуле.....
Виктор Осимхен....Лерой Сане....Николо Дзаньоло...Мауро Икарди....Матвей Кисляк

Удачи и процветания !!!
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:25
Наивный Челестини...
Решать будет Гинер и Бабаев, с решающим голосом первого)
Это шанс для талантливого игрока засветиться в Европе!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:25
И правильно делает, если хочет к чемпионам Турции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 