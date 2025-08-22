Кисляк согласен уйти в «Галатасарай», если поступит официальное предложение

Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуется «Галатасарай».
По информации источника, 20-летний футболист дал согласие на переход в чемпионат Турции, если «армейцам» поступит официальное предложение, которое устроит клуб.
Ранее главный тренер москвичей Фабио Челестини сказал, что не намерен отпускать Кисляка.
Анатолий!
Не смеши.
Виктор Осимхен....Лерой Сане....Николо Дзаньоло...Мауро Икарди....Матвей Кисляк
Удачи и процветания !!!
Решать будет Гинер и Бабаев, с решающим голосом первого)
Это шанс для талантливого игрока засветиться в Европе!
