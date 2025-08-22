Кисляк согласен уйти в «Галатасарай», если поступит официальное предложение

1755849745

вчера, 11:02

Полузащитником ЦСКА интересуется «Галатасарай».

По информации источника, 20-летний футболист дал согласие на переход в чемпионат Турции, если «армейцам» поступит официальное предложение, которое устроит клуб.

Ранее главный тренер москвичей Фабио Челестини сказал, что не намерен отпускать Кисляка.