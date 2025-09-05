«Индепендьенте» дисквалифицировали с Южноамериканского кубка

1757041074

сегодня, 05:57

Аргентинский «Индепендьенте» дисквалифицирован с розыгрыша Южноамериканского кубка по футболу из-за беспорядков, которые произошли по ходу ответного матча 1/8 финала с чилийским «Универсидад де Чили». Об этом сообщила пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ ).

Аргентинский и чилийский клубы проведут следующие семь домашних игр под эгидой КОНМЕБОЛ без зрителей, также семь следующих гостевых встреч команды проведут без своих болельщиков. По итогам встречи «Индепендьенте» оштрафован на $250 тыс., «Универсидад де Чили» — на $270 тыс.

Встреча между командами проходила 21 августа в Аргентине. Она была остановлена при счете 1:1 на 62-й минуте. Сообщалось, что в ходе беспорядков на трибунах погибли трое человек, еще сотни, включая детей, получили различные травмы. Полицией было задержано более 300 человек. Матч не был доигран. В первой игре, которая прошла 14 августа на домашнем поле чилийского клуба, завершилась победой хозяев (1:0). В четвертьфинале «Универсидад де Чили» сыграет против перуанского клуба «Альянса Лима».

Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир Южной Америки. Его действующим победителем является аргентинский «Расинг». «Индепендьенте» побеждал в нем дважды (2010, 2017), являясь одним из рекордсменов по этому показателю.