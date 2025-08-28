Игрока команды Второй лиги дисквалифицировали на 5 матчей за угрозы судьям

Алан Лелюкаев, защитник клуба Второй лиги «Нарт» (Черкесск), дисквалифицирован на пять матчей Кубка России за оскорбление и угрозу жизни судьям.
Инцидент с участием Лелюкаева произошел 19 августа во время матча второго раунда Пути регионов Кубка России, в котором «Кубань Холдинг» принимала «Нарт». Лелюкаев был удален на 56-й минуте, а его команда проиграла 3:4 по пенальти после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.
Вот что о решении по дисквалификации футболиста «Нарта» рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц:
Сначала он был удален за серьезное нарушение правил игры. После удаления игрок шел с другой стороны поля и нецензурно выражался в адрес судейской бригады – главного арбитра и резервного. Также грозил физической расправой. По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять матчей Кубка России.