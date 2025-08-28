 
Игрока команды Второй лиги дисквалифицировали на 5 матчей за угрозы судьям

вчера, 16:37
Кубань ХолдингЛоготип футбольный клуб Кубань Холдинг (Павловская)0 : 0Логотип футбольный клуб Нарт (Черкесск)НартЗакончился после серии пенальти

Алан Лелюкаев, защитник клуба Второй лиги «Нарт» (Черкесск), дисквалифицирован на пять матчей Кубка России за оскорбление и угрозу жизни судьям.

Инцидент с участием Лелюкаева произошел 19 августа во время матча второго раунда Пути регионов Кубка России, в котором «Кубань Холдинг» принимала «Нарт». Лелюкаев был удален на 56-й минуте, а его команда проиграла 3:4 по пенальти после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.

Вот что о решении по дисквалификации футболиста «Нарта» рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц:

Сначала он был удален за серьезное нарушение правил игры. После удаления игрок шел с другой стороны поля и нецензурно выражался в адрес судейской бригады – главного арбитра и резервного. Также грозил физической расправой. По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять матчей Кубка России.

112910415
112910415
вчера в 17:36
Вспыльчивый парнишка...
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:59
Спасибо, интересная информация. Учту.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:49
Здравствуйте. Если Вы добавили пользователя в список игнорируемых, то его комментарии не будут видны даже в том случае если он пишет их анонимно. Также пользователя можно добавить в список игнорируемых в случае с написанием комментариев им анонимно. То есть Вы просто ранее не добавляли этого пользователя/этот аккаунт пользователя в игнорируемые.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Лелюкаев обещал судьям "навешать люлей"...)
Гость
