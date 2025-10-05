  • Поиск
В «Оренбурге» объяснили отставку Слишковича

05 октября 2025, 16:33

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал отставку Владимира Слишковича с поста главного тренера.

Хочу выразить благодарность Владимиру Слишковичу за его работу в »Оренбурге» и пожелать ему успехов в будущем. Он внёс значительный вклад в внутреннюю структуру клуба, помог наладить рабочие процессы в команде и полностью отдался тренерской деятельности.

К сожалению, не всё пошло так, как планировалось. Ясно, что клуб не может быть удовлетворен текущим положением после первой трети чемпионата, и изменения были необходимы. В ближайших матчах команду будет готовить новый специалист.

В «Оренбурге» собраны талантливые футболисты, и я уверен, что команда способна занимать более высокие позиции. В чемпионате наступает пауза, в ближайшее время мы планируем объявить имя нового главного тренера.

8xavmfrtbyuw
8xavmfrtbyuw
вчера в 11:39
Слишкович полный физрук, давно его нужно было погнать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 октября в 18:59
С таким шлаком по составу хоть кто будет готовить итог...пердив...
112910415
112910415
05 октября в 18:39
Пропадёте без него совсем
Kosmos58
Kosmos58
05 октября в 17:30
"Придёт новый спец" ... И что, сразу дела пойдут в гору?
shlomo
shlomo
05 октября в 17:28
Непонятно одно... почему его так долго держали у руля....
