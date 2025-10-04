Пивоваров назвал неожиданным уход Гафина из «Динамо»

Уход Дмитрия Гафина с поста главы совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» был неожиданным. Об этом журналистам рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
«Динамо» объявило об уходе Гафина 2 октября.
«Что было объявлено, соответствует действительности. Это было достаточно неожиданно», — сказал Пивоваров.
«Корпоративная процедура, нужно время, но в ближайшее время все узнаете с официальных ресурсов. Кандидатура Александра Ивлева? Он является членом консультативного совета, давно взаимодействуем, это опытный управленец. Но официальная информация будет доступна в ближайшее время», — добавил он.
Гафину 47 лет, он занимал должность председателя совета директоров бело-голубых с января 2024 года, до этого он был его членом. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.
Ещё одно свидетельство того, что человек совсем не в курсе, что происходит в клубе..., даже в неформальной среде. Где и чем занят его мозг, - загадка.
