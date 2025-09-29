  • Поиск
«Факел» объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера

29 сентября 2025, 14:06

Игорь Шалимов покинул пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Решение принято по обоюдному согласию сторон. После 12 матчей «Факел» занимает третье место в Лиге Пари (Первой лиге), набрав 24 очка. Воронежская команда не может победить на протяжении трех игр.

Шалимову 56 лет, он возглавлял «Факел» с апреля. Специалист в прошлом сезоне не смог спасти команду от вылета из Мир — Российской премьер-лиги. Ранее Шалимов возглавлял екатеринбургский «Урал», женскую сборную России, «Краснодар», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и элистинский «Уралан».

30 сентября в 10:31
Второе место сейчас. Странно
Сп62
Сп62
29 сентября в 17:12
Свято место пусто не бывает. Быстренько выстроится очередь.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
29 сентября в 15:09
Очень зря это сделали или очень во время.Время покажет.Удачи!
Гость
