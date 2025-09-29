  • Поиск
Ташуев заявил о готовности вернуться в «Факел»

29 сентября 2025, 14:10

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев готов возглавить команду снова.

В понедельник пресс-служба «Факела» сообщила об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера клуба. Журналист Иван Карпов сообщил, что на смену ему может прийти Ташуев.

«Возможно, могу возглавить „Факел“, но я ни с кем не связывался, мне никто не звонил. Готов ли вернуться? Будут предложения, будем разговаривать, нет проблем, — сказал Ташуев. — У меня хорошие отношения с руководством, все нормально. Если что, поможем всегда, но пока никто не связывался».

Ташуеву 66 лет, он возглавлял «Факел» с 2023 по 2024 год. Ранее он также возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 12 матчах.

Сп62
Сп62
29 сентября в 17:14
Какой смысл сегодня прийти, а завтра уйти.
stanichnik
stanichnik
29 сентября в 15:32
После его неожиданного ухода из команды без всяких причин, я бы никогда не стал бы иметь с ним никаких дел. Пусть теперь сидит на пенсии, благо заработал.
6ppdyep464es
6ppdyep464es
29 сентября в 15:20
Для пердива вполне подходящий физручина
Гость
