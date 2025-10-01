Василенко вновь возглавил «Факел»

Олег Василенко возглавил воронежский футбольный клуб «Факел». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Стороны заключили долгосрочный контракт. Ранее «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.
Что касается Шалимова, то я уже со счета сбился, сколько клубов его увольняли, но каждый раз, он находит себе новое пристанище...
Вот так, можно быть талантливым футболистом в прошлом, и никакущим тренером в настоящем.
А Василенко-Удачи!!!
