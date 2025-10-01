  • Поиск
Василенко вновь возглавил «Факел»

01 октября 2025, 15:27

Олег Василенко возглавил воронежский футбольный клуб «Факел». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт. Ранее «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 октября в 21:53
Есть такое... Просто не написал о них потому, что в статье речь шла только о Шалимове... А Карпин поступил ещё более подло – он, в ходе конфликта, несколько раз переобувался. Ну и с какой стати я должен уважать Валеру? Что касается других КБ, говорили о некоторых высокопоставленных, которых считают истинными организаторами травли Садырина, но конкретно это нигде не выплыло, потому считаю слухами, пока...
Vadik
Vadik
01 октября в 20:29
Чувствую, что Факел преобразится. Удачи Воронежу!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
01 октября в 20:11
Там в числе авторов и зачинщиков были и иные КБ. В частности Карпин и Мостовой. Тоже личности так себе!
Варвар7
Варвар7
01 октября в 19:10
И пусть при Василенко вновь "разгорится Факел"...
Alex_67
Alex_67
01 октября в 18:32
Николай Петрович Старостин говорил, что характер футболиста тем сложнее, чем выше его талант. Это , в какой-то мере относится и к Шалимову. В России всегда выделяли талант Игоря, но держали игрока в ежовых рукавицах. В Европе его стало распирать от собственной важности. Закончилось все конфликтом в сборной России — именно Шалимов стал инициатором появления открытого письма против Садырина. С тех пор не уважаю я Шалимова. Непонятно, как он и тренером стал. Почему его сейчас убрали? А может это судьба возвращает так свои долги?
112910415
112910415
01 октября в 18:01
Пусть получится!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 октября в 17:16
игра в шалимовском стиле была слишком малопривлекательная.
а фанаты недовольны такой игрок, постоянно скандировали - позор.
боссы решили что надо все поменять.
однако....как правильно заметил Анатолий Кандауров, не важно кто тренирует Факел, пока на скамейке сидит Котов.
вот кого надо гнать в первую очередь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
01 октября в 17:09
лидер ФНЛ Спартак из Костромы, Воронеж отстает от них на 3 очков.
проблема Факела - мало забивают.
дома выиграли 4 из пяти матчей, так вот, все выиграли со счетом 1-0.
надо прибавится))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 17:09
Интересно, а почему Шалимов ушёл? Вроде Факел идёт в лидерах...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 октября в 16:54
Факел пока на третьем месте. Может, Василенко сделает Воронежский клуб чемпионом первой лиги. Фанаты заслужили
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 октября в 16:54
Смутно, но помню эту чехарду с тренерами.
А что Асхабадзе-то?
Просто ему тёплое место нашЛИ.
Никто и звать никак.
Но, видимо, какие-то рычаги на администрацию области есть у тех, кто его "порекомендовал" в Факел.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
01 октября в 16:49
Видимо ты не в теме. Круговорот там уже был. Пятибратов два раза приходил и уходил. А с деньгами там нормально. Там воду мутит бывший КБ Роман Асхабадзе. Жулье ещё то. Там и Евсеев уже был и Ташуев, но развал довершил КБ Шалимов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 октября в 16:46
Я думаю что всю ррисосавшуюся к Факелу братию в лице Асхабадзе и Котова надо срочно на рудники отправить. Василенко вывел Факел в РПЛ, очень прилично начал, а эти друзья устроили там чехарду из Пятибратова, Евсеева,Ташуева и деградирующего Шалимова. Теперь поняли, что зря убирали Василенко. Но видимо их пора убрать.
derrik2000
derrik2000
01 октября в 16:43
Нет у Воронежа денег, чтобы кого-то ещё кроме Василенко ОПЯТЬ пригласить.
Вот и получается - "круговорот Василенко в природе". )
Не самый лучший вариант, но Василенко по характеру предсказуем и денег дадут ему столько, сколько определено бюджетом.
Но уж всяко лучше прощелыги Шалимова.
Шалимов - тренер - это то же самое, что "еврей-оленевод".
Совершено несовместимые понятия.
STVA 1
STVA 1
01 октября в 16:05
Посмотрим что получится у него в этом заходе))
Capral
Capral
01 октября в 15:48
А мне Василенко нравился. Неплохо смотрелся Факел при нем, играл смело, в атакующей манере, и даже, если не ошибаюсь, именно с Василенко побеждал Спартак-2:0!
Что касается Шалимова, то я уже со счета сбился, сколько клубов его увольняли, но каждый раз, он находит себе новое пристанище...
Вот так, можно быть талантливым футболистом в прошлом, и никакущим тренером в настоящем.
А Василенко-Удачи!!!
