Главный тренер «Пари НН» считает, что не должен уходить в отставку

05 октября 2025, 17:10

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский считает, что, несмотря на последние неудачи, должен продолжать руководить командой. Об этом тренер заявил на пресс-конференции после гостевого матча с «Сочи».

«Пари НН» уступил на выезде «Сочи» со счетом 1:2 в матче чемпионата страны. Нижегородская команда проиграла все восемь гостевых матчей в текущем сезоне.

«Если все читать и всех слушать, то можно сразу же жизнь самоубийством заканчивать, — ответил Шпилевский на вопрос, как он относится к комментариям, что команде нужно менять главного тренера. — Поэтому пусть говорят, пусть пишут — процесс виден на поле. И кто разумно оценивает ситуацию и видит, те понимают, что на все надо время. Поэтому я не думаю, что сейчас [Хосеп] Гвардиола придет и изменит ситуацию. Не то что я себя с ним сравниваю, но любой здравомыслящий специалист или человек все понимает и видит».

«Пари НН» с 6 очками продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

вчера в 14:11
Отдохнуть тебе надо, тренер!
За мемуары взяться...
05 октября в 20:26
Правильно. Есть ещё реальные шансы побороться за стыковые места.
05 октября в 17:46
"Не то что я себя с ним сравниваю, но любой здравомыслящий специалист..." - Увидит и сравнит...)))
А вообще интервью Шпилевского - это какая то смесь сумбура и истерики - здесь и суицид и сравнение с Хосепом , и "Пусть говорят" и пишут"...)
И если Алексей так уверен в себе как в тренере - то надо прежде всего успокоится и "взять себя в руки", а то в таком возбуждённом состоянии можно таких "дров навалять" - даже по этому отрывку интервью видно как его "заносит"...
05 октября в 17:42
А мне этот человек сразу не понравился. Он слишком много говорит и ведёт себя, как посторонний эксперт, а не тренер. Своей ответственности за результат он не признаёт, даже частично. Я думаю, Нижний Новгород уже понял, что ошибся, пригласив этого' специалиста.
05 октября в 17:35
Конечно,надо дать еще время !
05 октября в 17:29
Думаю руководству виднее ситуация по этому вопросу...
05 октября в 17:28
Им б деньги Газпрома, были бы гораааздо выше в таблице!.
05 октября в 17:26
Конечно не нет! Только отступные
05 октября в 17:26
Может и не должен, однако руководство команды тоже не должно его держать. Так что никто никому ничего не должен, а будет что будет
