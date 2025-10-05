Главный тренер «Пари НН» считает, что не должен уходить в отставку

1759673447

05 октября 2025, 17:10

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» считает, что, несмотря на последние неудачи, должен продолжать руководить командой. Об этом тренер заявил на пресс-конференции после гостевого матча с «Сочи».

«Пари НН» уступил на выезде «Сочи» со счетом 1:2 в матче чемпионата страны. Нижегородская команда проиграла все восемь гостевых матчей в текущем сезоне.

«Если все читать и всех слушать, то можно сразу же жизнь самоубийством заканчивать, — ответил Шпилевский на вопрос, как он относится к комментариям, что команде нужно менять главного тренера. — Поэтому пусть говорят, пусть пишут — процесс виден на поле. И кто разумно оценивает ситуацию и видит, те понимают, что на все надо время. Поэтому я не думаю, что сейчас [Хосеп] Гвардиола придет и изменит ситуацию. Не то что я себя с ним сравниваю, но любой здравомыслящий специалист или человек все понимает и видит».

«Пари НН» с 6 очками продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.