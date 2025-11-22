Top.Mail.Ru
 
 
 
Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России в 2025 году

сегодня, 08:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим футболистом сборной России в 2025 году. Такое мнение высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин.

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя», — сказал Аршавин.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед и потерпела 1 поражение, еще 3 встречи завершились вничью. Головин провел за национальную команду три матча, в которых забил два мяча. Игра с катарцами в сентябре (4:1) стала для 29-летнего футболиста 50-й в составе сборной России.

Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:17
С Аршавиным сложно спорить — Головин действительно остается самым стабильным и классным игроком сборной, даже несмотря на то, что сыграл всего три матча в этом году. Он всегда делает разницу: два гола, постоянная активность, умение вести игру — у нас просто нет футболиста такого уровня в центре поля. Остальные ребята стараются, но по влиянию на команду и по качеству футбола Головин пока вне конкуренции.
Vilar
Vilar
сегодня в 11:16
Думаю, Аршавин, как всегда, пытается оригинальничать. Головин в сборной сыграл 3 игры из 10, даже меньше 30% и называть его лучшим, некорректно и несправедливо. В таком случае, правильно будет сказать, типа, выделить кого-то одного трудно, все сыграли нестабильно или очень хорошо, потому выделить одного - невозможно.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:12
По словам Аршавина выходит, что лучший из никаких.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:59
Наверное в этом выборе я соглашусь с Шавой....
kuc3gxpj5jvx
kuc3gxpj5jvx
сегодня в 10:32
Здесь согласен с Шавой, Головин более менее стабилен
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 09:48
Добречко! А поясните алгоритм исчезания конкурсных ставок именно РПЛ - вчера были те же Орен-Балтика, Спарт - Цска сегодня уже нет. Это традиция и так будет всегда? Или сегодня нужно спешить поставить что-то за завтрашние матчи а то завтра их не будет?
