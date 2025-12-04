КДК дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на три матча за оскорбительный жест во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"В протоколе матча и рапорте был указан оскорбительной жест в сторону резервного судьи. Андрей Викторович принял участие в заседании. Мы получили документы перед началом заседания. Объяснения от Талалаева и письмо от «Балтики». Талалаев в своем объяснении отрицал оскорбительный жест в адрес судьи, он сказал, что показал неприличный жест скамейке «Спартака» за оскорбительные комментарии. Когда мы посмотрели видео, мы четко определили, что жест был адресован в адрес команды «Спартак», — сказал Григорьянц.
«Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании, это его четвертый раз. С учетом всех обстоятельств дела КДК вынес решение: за оскорбительное поведение в отношение соперников дисквалифицировать на три матча РПЛ», — добавил он.
«Балтика» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном перед зимней паузой туре калининградская команда дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 7 декабря.
Насколько симпатична была мне Балтика Игнашевича, настолько неприятна Балтика Талалаева. Даже не столько сама команда, сколько её тренер...
