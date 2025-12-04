КДК дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ

1764853853

04 декабря 2025, 16:10

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» на три матча за оскорбительный жест во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против московского «Спартака». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"В протоколе матча и рапорте был указан оскорбительной жест в сторону резервного судьи. Андрей Викторович принял участие в заседании. Мы получили документы перед началом заседания. Объяснения от Талалаева и письмо от «Балтики». Талалаев в своем объяснении отрицал оскорбительный жест в адрес судьи, он сказал, что показал неприличный жест скамейке «Спартака» за оскорбительные комментарии. Когда мы посмотрели видео, мы четко определили, что жест был адресован в адрес команды «Спартак», — сказал Григорьянц.

«Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании, это его четвертый раз. С учетом всех обстоятельств дела КДК вынес решение: за оскорбительное поведение в отношение соперников дисквалифицировать на три матча РПЛ », — добавил он.