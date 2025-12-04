Top.Mail.Ru
КДК дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ

04 декабря 2025, 16:10

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на три матча за оскорбительный жест во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"В протоколе матча и рапорте был указан оскорбительной жест в сторону резервного судьи. Андрей Викторович принял участие в заседании. Мы получили документы перед началом заседания. Объяснения от Талалаева и письмо от «Балтики». Талалаев в своем объяснении отрицал оскорбительный жест в адрес судьи, он сказал, что показал неприличный жест скамейке «Спартака» за оскорбительные комментарии. Когда мы посмотрели видео, мы четко определили, что жест был адресован в адрес команды «Спартак», — сказал Григорьянц.

«Андрей Викторович у нас не первый раз на заседании, это его четвертый раз. С учетом всех обстоятельств дела КДК вынес решение: за оскорбительное поведение в отношение соперников дисквалифицировать на три матча РПЛ», — добавил он.

«Балтика» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном перед зимней паузой туре калининградская команда дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 7 декабря.

albucid
albucid
05 декабря в 16:07
Если чудак одевается как гопник, говорит как гопник и ведет себя как гопник, то гораздо логичнее будет предположить, что это гопник-торбохват, чем лорд-хранитель печати.
112910415
112910415
05 декабря в 06:02
этого парня не исправить, увы
Запад39
Запад39
05 декабря в 02:27
Григорян красиво на это ответил, с поэзией)

В себе не зря мы память гасим —

не стоит помнить никому,

что каждый был хоть раз Герасим,

своя у каждого Муму.
Capral
Capral
04 декабря в 19:30
Анатолий Кандауров.
Миллион, в какой валюте?)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 декабря в 19:24, ред.
Я его не защищаю. Мне поведение талалаева глубоко противно, но не надо передёргивать. В вердикте КДК сказано. Выяснилось путем анализа видеозаписи, что этот жест был показан скамейке запасных Спартака, а не резервному судье и другим официальным лицам. А по регламенту за это больше дать не могут. Там все прописано. Но я бы добавил реальный штраф ему не менее миллиона.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
04 декабря в 18:35
не будет талалаева на скамейке в матче с зенитом
CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 18:05
Талалаев бы завязал с эмоциями. Это непорядок, когда тренера нет на месте...
Инсаров
Инсаров
04 декабря в 18:04, ред.
Двадцать один год назад Владислав Радимов назвал членов КДК де****ми. Сколько лет прошло! Увы, а в КДК ничего не изменилось: как были де****ми, так ими и остались.
Rupertt
Rupertt
04 декабря в 17:21
Ну вот опять Талалаев отличился… Уже четвертый раз на КДК, и всё одно и то же. Понятно, что эмоции, матч напряжённый, но тренер же — должен головой думать. Теперь три игры без него — „Балтике“ точно не в плюс. Хотя что уж — характер у человека такой, ничего не поделаешь.
jRest
jRest
04 декабря в 17:21
Жестом Талалаев показывал один матч, а дали три. КДК - щедрая душа.
bserg975
bserg975
04 декабря в 17:20
ГРИГОРЬЯНЦ
«В протоколе матча написано, что зафиксированы оскорбительные жесты в сторону резервного судьи.

Согласно статье 94 Общего регламента Федерации, оскорбление, нападение или обращение в оскорбительной форме к главному арбитру, его ассистентам, четвёртому судье, директорам или спортивным властям, если это не является более серьёзным нарушением, наказывается дисквалификацией от 4 до 12 матчей.


ГРИГОРЬЯНЦ
«С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение. За оскорбительное поведение в отношении «СПАРТАКА» дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ.»

ФЕМИДА, ПОНИМАЕШЬ ЛИ))
nik9373
nik9373
04 декабря в 16:47
Маловато рецидивисту дали.
Capral
Capral
04 декабря в 16:42
Если не первый раз, то почему только три игры? Сколько можно панькаться с этим хулиганом? Чел, откровенно оскорбляет официальных людей, показывает блатные жесты болельщикам, ведет себя вызывающе, а ему всё прощают, как будто, он неприкасаемый. На деле- самый обычный тренеришка, без элементарного футбольного понятия, нацеленный- исключительно на разрушительный, и точно не на конструктивный и креативный футбол.
Насколько симпатична была мне Балтика Игнашевича, настолько неприятна Балтика Талалаева. Даже не столько сама команда, сколько её тренер...
shur
shur
04 декабря в 16:31, ред.
...неприлично,недостойно, но это стоило того ! Ребятушки, какой спрос с победителя...???!!!
