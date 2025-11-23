Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов считает, что в «Локомотиве» справились с потерей Баринова

вчера, 23:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футболисты московского «Локомотива» сумели свести к минимуму потерю капитана команды Дмитрия Баринова в матче с «Краснодаром». Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

«Локомотив» сыграл вничью с действующим чемпионом России «Краснодаром» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (1:1). Баринов пропускал игру из-за дисквалификации.

«Для любой команды отсутствие одного-двух важных людей — это потеря. Но сильная сторона команды — это минимизация таких рисков за счет командной работы. И сегодня кажется, что ребята действовали очень сплоченно, организованно, дисциплинированно в организации обороны и атаки, были очень хорошие переходы, которые могли привести к взятию ворот», — сказал Галактионов.

«Мы поблагодарили ребят за футбол, он был динамичным, скоростным, с моментами. Поняли, что уровень подготовленности, желание ребят, стремление завершить игру в атаке вдохновляет команду на будущие победы. Вышедшие на замену усилили игру, травмированные возвращаются, мы двигаемся дальше», — добавил наставник «Локомотива».

Галактионов ответил на вопрос, будет ли премирован мексиканский защитник Сесар Монтес, выбивший мяч из пустых ворот после удара соперника во втором тайме. «Это работа каждого игрока — дорабатывать, добегать до своей позиции. Он сделал это великолепно, это показывает, что он игрок высокой квалификации», — отметил тренер.

В следующем туре «Локомотив» на выезде 30 ноября сыграет с «Ростовом». До этого железнодорожники 26 ноября примут в ответной игре 1/4 финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России столичный «Спартак».

Подписывайся в ВК
Все новости
Португалия готовится подать апелляцию на дисквалификацию Роналду
16 ноября
Роналду может пропустить стартовые матчи ЧМ-2026 из-за дисквалификации
14 ноября
Роналду получил прямую красную карточку в матче против Ирландии
14 ноября
ОфициальноФедерация футбола Турции отстранила более 100 игроков по делу о ставках
13 ноября
Футболиста «молодежки» ЦСКА отстранили за кричалку в адрес «Спартака»
13 ноября
Главного тренера «Оренбурга» дисквалифицировали на два матча РПЛ
13 ноября
 
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:28, ред.
Чушь Галактика несёт.
Локомотив наоборот нашёл достойную замену этому тормозу в лице Пруцева.
Барька бы не в жизнь такой ассист не сделал, как Пруцев, - не хватило бы ни ума, ни фантазии, ни техники.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 