Галактионов считает, что в «Локомотиве» справились с потерей Баринова

1763928157

вчера, 23:02

Футболисты московского «Локомотива» сумели свести к минимуму потерю капитана команды в матче с «Краснодаром». Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников .

«Локомотив» сыграл вничью с действующим чемпионом России «Краснодаром» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (1:1). Баринов пропускал игру из-за дисквалификации.

«Для любой команды отсутствие одного-двух важных людей — это потеря. Но сильная сторона команды — это минимизация таких рисков за счет командной работы. И сегодня кажется, что ребята действовали очень сплоченно, организованно, дисциплинированно в организации обороны и атаки, были очень хорошие переходы, которые могли привести к взятию ворот», — сказал Галактионов.

«Мы поблагодарили ребят за футбол, он был динамичным, скоростным, с моментами. Поняли, что уровень подготовленности, желание ребят, стремление завершить игру в атаке вдохновляет команду на будущие победы. Вышедшие на замену усилили игру, травмированные возвращаются, мы двигаемся дальше», — добавил наставник «Локомотива».

Галактионов ответил на вопрос, будет ли премирован мексиканский защитник Сесар Монтес, выбивший мяч из пустых ворот после удара соперника во втором тайме. «Это работа каждого игрока — дорабатывать, добегать до своей позиции. Он сделал это великолепно, это показывает, что он игрок высокой квалификации», — отметил тренер.