УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля

1764658789

02 декабря 2025, 09:59

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) провел встречи с представителями стран, поддерживающими Палестину, для изучения механизмов отстранения израильских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает портал The Athletic.

По данным источника, УЕФА в сентябре был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия израильских сборных и клубов в еврокубковых турнирах, однако руководство органа решило воздержаться от этого после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

УЕФА продолжает встречи с поддерживающими палестинскую позицию членами организации. На одной из них представители Союза европейских футбольных ассоциаций попросили собрать мнения экспертов по правам человека, которые помогут в принятии будущих решений. Отмечается, что УЕФА внимательно следит за ходом рассмотрения двух судебных исков, поданных в Ирландии и Швейцарии, которые могут вынудить организацию ввести ограничения в отношении Израиля в соответствии с международным правом.

Ранее Футбольная ассоциация Ирландии проголосовала за подачу официального ходатайства в УЕФА с требованием отстранить Израиль от участия в еврокубках. В качестве юридических аргументов ирландская федерация утверждает, что были нарушены два положения из устава УЕФА : организация якобы не проводит эффективную политику борьбы с расизмом и позволяет Израилю организовывать клубы «в незаконных поселениях на оккупированном Западном берегу без согласия Палестинской футбольной ассоциации».

Судебное разбирательство в Швейцарии будет инициировано на схожих правовых основаниях в течение ближайших двух недель. В иске, который поддержит неназванный швейцарский парламентарий, будет подниматься вопрос о том, следует ли УЕФА продолжать пользоваться налоговыми льготами в этой стране в случае признания его виновным в нарушении международного права.