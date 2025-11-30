Андраде оценил влияние удаления Талалаева в игре со «Спартаком»

1764491470

сегодня, 11:31

Футболистам калининградской «Балтики» не хватало главного тренера на бровке во время матча 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком». Об этом рассказал защитник «Балтики» .

В субботу «Балтика» обыграла «Спартак» со счетом 1:0. В первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и Талалаев.

«Очень сложный матч. Думаю, что удаление нам немного осложнило игру, потому что мы вынуждены были поменять наш план, но мы работали в полную силу за нас, за наши семьи, за наших болельщиков, которые были восхитительны, — сказал Андраде. — Добыли победу, мне кажется, заслуженную, большая радость для всех нас».

«Думаю, что Талалаева, конечно, не хватало на бровке. Но мы работали целую неделю и выложились на полную», — добавил Андраде.