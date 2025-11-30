Top.Mail.Ru
 
 
 
Андраде оценил влияние удаления Талалаева в игре со «Спартаком»

сегодня, 11:31
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболистам калининградской «Балтики» не хватало главного тренера Андрея Талалаева на бровке во время матча 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом рассказал защитник «Балтики» Кевин Андраде.

В субботу «Балтика» обыграла «Спартак» со счетом 1:0. В первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и Талалаев.

«Очень сложный матч. Думаю, что удаление нам немного осложнило игру, потому что мы вынуждены были поменять наш план, но мы работали в полную силу за нас, за наши семьи, за наших болельщиков, которые были восхитительны, — сказал Андраде. — Добыли победу, мне кажется, заслуженную, большая радость для всех нас».

«Думаю, что Талалаева, конечно, не хватало на бровке. Но мы работали целую неделю и выложились на полную», — добавил Андраде.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:28, ред.
А вот у Спартака кстати плана Б на случай удаления у Балтики не оказалось, что конечно не красит нового тренера, но посмотрим какие выводы он сделает из этого поражения. Да, как ни странно, на большинство тоже нужно план иметь с учётом перестроения игры соперников. И вроде бы давили и атаковали, но мелких помарок было много там где не надо. Работать работать и ещё раз работать.
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:12
Тогда я только что минимум одвадцатился)
Гость
