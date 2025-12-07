Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кордоба заявил о расистском высказывании футболиста ЦСКА Вильягры

07 декабря 2025, 22:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба обвинил полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. Об этом Кордоба сообщил журналистам.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА.

«Инцидент был с Вильягрой. Видео можете пересмотреть. Надеюсь, что к нему будут применено все то же самое, как меня судили за комментарии. Я говорил арбитру, говорили с Мойзесом, у него такая же раса», — сказал Кордоба.

«В первую очередь доволен, что проделали работу, рад за команду и тренерский штаб. Зрелищный матч, могли забить пять голов и больше. Рад, что на приятной ноте уезжаем в отпуск», — прокомментировал он итоги матча.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мойзес сообщил, что Кордоба рассказал ему о расизме в свой адрес
07 декабря
Алаев надеется, что слова футболиста Оласы о расизме были недоразумением
07 декабря
Защитник «Краснодара» Оласа обвинил игрока ЦСКА в расизме
07 декабря
Футболиста «Престона» дисквалифицировали на 9 матчей за проявление расизма
08 ноября
Сперцяна исключили из числа претендентов на премию «Джентльмен года»
17 октября
Радимов не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские оскорбления
17 октября
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
08 декабря в 11:22
Родриго назвал его не по принципу национальности, а по принципу характера поведения.
ВалераКарпин
ВалераКарпин
08 декабря в 10:20
Вот это да,уже иномарки грызуться между собой.
На СВО их,пущай снаряды подносят
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 декабря в 09:01, ред.
Да уж. Алаеву не позавидуешь. Мужику щас на НГ бл*дей в баню заказывать, наличку подбивать, да в загранпоездку домашних везти..., - забот полон рот..., а тут этот гребанный нигер все рабочие план-графики спутал, с* ка !
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
08 декабря в 08:14
Симулянт и клеветник - прекрасное сочетание!
k2twxwkk6zc8
k2twxwkk6zc8
08 декабря в 06:49
Теперь разборок будет на три месяца
Alex_67
Alex_67 ответ iBragim2102 (раскрыть)
08 декабря в 06:26
Вильягра не негр, он белый аргентинец...
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 06:22
Ну вот, Кордоба и фамилию назвал, теперь есть с кем разбираться... Кстати, а почему судьи так лояльно относятся к нарушениям Кордобы?
112910415
112910415
08 декабря в 06:06
фантазирует хулиган ?
valt134
valt134
08 декабря в 05:47
Кордоба, конечно, Монстр в нашем чемпионате, но ведет себя неподобающе.
ex8jdnr67hu5
ex8jdnr67hu5
08 декабря в 05:43
Тут главная цель просто нагадить. Некрасиво.
iBragim2102
iBragim2102
08 декабря в 01:51
непонятно, Вильягра тоже негр
sv_1969
sv_1969
07 декабря в 23:30
Вспомнилось из детства))
Comentarios
Comentarios
07 декабря в 23:27
Винисиус из РПЛ
Dauletbek
Dauletbek ответ shur (раскрыть)
07 декабря в 23:10
Так это ведь сами россияне и позвали их, собрали всех...
isamsn
isamsn
07 декабря в 23:02
Как он уже достал)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 декабря в 23:00, ред.
у Кордобы личное против армейцев, но я не оправдываю его поведение. А без его поведения и скучно было бы. А на кого смотреть? на кислого Кисляка? который ничего не может на ту стоимость на ТМ
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 22:54
"... говорили с Мойзесом, у него такая же раса..."
---------
Типа с белыми вообще не о чем тут говорить? Кто же расист??
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 22:52
Пусть уж Кордоба определиться....он нарушитель или нытик...
Игрок который идёт на втором месте по нарушениям в лиге...ещё умудряется плакаться про нарушения...
"На приятной ноте"....)))
Какая приятная нота может быть у неприятного типа который полматча либо сам хватает карточки либо судье показывает кому из соперников ее показать...
shur
shur
07 декабря в 22:48
...ты посмотри как иноземцы разошлись в России матушке! А что там
сегодня про лимит писали, прям в кассу!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 