Кордоба заявил о расистском высказывании футболиста ЦСКА Вильягры

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба обвинил полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. Об этом Кордоба сообщил журналистам.
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА.
«Инцидент был с Вильягрой. Видео можете пересмотреть. Надеюсь, что к нему будут применено все то же самое, как меня судили за комментарии. Я говорил арбитру, говорили с Мойзесом, у него такая же раса», — сказал Кордоба.
«В первую очередь доволен, что проделали работу, рад за команду и тренерский штаб. Зрелищный матч, могли забить пять голов и больше. Рад, что на приятной ноте уезжаем в отпуск», — прокомментировал он итоги матча.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.
На СВО их,пущай снаряды подносят
На СВО их,пущай снаряды подносят
---------
Типа с белыми вообще не о чем тут говорить? Кто же расист??
---------
Типа с белыми вообще не о чем тут говорить? Кто же расист??
Игрок который идёт на втором месте по нарушениям в лиге...ещё умудряется плакаться про нарушения...
"На приятной ноте"....)))
Какая приятная нота может быть у неприятного типа который полматча либо сам хватает карточки либо судье показывает кому из соперников ее показать...
Игрок который идёт на втором месте по нарушениям в лиге...ещё умудряется плакаться про нарушения...
"На приятной ноте"....)))
Какая приятная нота может быть у неприятного типа который полматча либо сам хватает карточки либо судье показывает кому из соперников ее показать...
сегодня про лимит писали, прям в кассу!!!
сегодня про лимит писали, прям в кассу!!!