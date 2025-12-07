Кордоба заявил о расистском высказывании футболиста ЦСКА Вильягры

1765135888

07 декабря 2025, 22:31

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» обвинил полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. Об этом Кордоба сообщил журналистам.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА .

«Инцидент был с Вильягрой. Видео можете пересмотреть. Надеюсь, что к нему будут применено все то же самое, как меня судили за комментарии. Я говорил арбитру, говорили с Мойзесом, у него такая же раса», — сказал Кордоба.

«В первую очередь доволен, что проделали работу, рад за команду и тренерский штаб. Зрелищный матч, могли забить пять голов и больше. Рад, что на приятной ноте уезжаем в отпуск», — прокомментировал он итоги матча.