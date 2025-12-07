Защитник «Краснодара» Оласа обвинил игрока ЦСКА в расизме

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что во время матча против ЦСКА один из его товарищей по команде стал жертвой расизма. Игрок дал комментарий в эфире канала «Матч Премьер».
Ему сказали: «Грёбаный негр». Совершенно ужаснейший акт расизма. Так нельзя. Все должны оставаться людьми.
Грёбаный - это не расизм, в любом случае.
Негр - это нация, опять же не расизм.
Так в чём же тут расизм?
— А он кто? — Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!
В одной из своих книг Пеле рассматривал эту ситуацию и прямолинейно ответил (не дословно. прим. моё):
"Я не обижаюсь когда на меня говорят негр, потому что это так...
"Расизм" это другое ....
Просто, некорректный перевод.
А разве в России запрещено слово н. Е. Г. Р?... или уже считается оскорбительным в радиусе 100 метров от плантаций сахарного тростника ??? Ну а так что, когда я учился в школе, то нам говорили что в Африке живут негры.... а сейчас все перевернули .....
