Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Защитник «Краснодара» Оласа обвинил игрока ЦСКА в расизме

07 декабря 2025, 21:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что во время матча против ЦСКА один из его товарищей по команде стал жертвой расизма. Игрок дал комментарий в эфире канала «Матч Премьер».

Ему сказали: «Грёбаный негр». Совершенно ужаснейший акт расизма. Так нельзя. Все должны оставаться людьми.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболиста «Престона» дисквалифицировали на 9 матчей за проявление расизма
08 ноября
Сперцяна исключили из числа претендентов на премию «Джентльмен года»
17 октября
Радимов не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские оскорбления
17 октября
Футболисты Сперцян и Ндонг урегулировали конфликт
16 октября
Глава РФС дал оценку конфликту между Сперцяном и Ндонгом
14 октября
Олусегун не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские высказывания
06 октября
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ ВалераКарпин (раскрыть)
09 декабря в 15:14
"........Ему сказали: «Грёбаный негр».........." - Если разобраться
Грёбаный - это не расизм, в любом случае.
Негр - это нация, опять же не расизм.
Так в чём же тут расизм?
ВалераКарпин
ВалераКарпин ответ lotsman (раскрыть)
09 декабря в 15:02
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто? — Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!
lotsman
lotsman
08 декабря в 12:41
Тоже мне, проявление расизма. Негра нельзя назвать негром?))
lazzioll
lazzioll
08 декабря в 11:58
а видео нельзя вставлять? я вчера пытался пару раз, вроде правильно все делаю а он не срабатывает и коммент как за флуд посчитали. нельзя вставлять наверное вообще??
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
08 декабря в 10:58
Да это шутка.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 10:10
А с чего ты взял, что это было сказано по-русски?
Ruslik1982
Ruslik1982
08 декабря в 09:37
ну правду же сказал, чего это их так злит
Шуня771
Шуня771
08 декабря в 07:45
Мну иногда употребляет слово "негр"....
В одной из своих книг Пеле рассматривал эту ситуацию и прямолинейно ответил (не дословно. прим. моё):
"Я не обижаюсь когда на меня говорят негр, потому что это так...
"Расизм" это другое ....
112910415
112910415
08 декабря в 06:50
непривычный уровень искренности ... )
Capral
Capral
07 декабря в 22:16
Вероятно, это всё, что Оласа знает по русски.
sihafazatron
sihafazatron ответ Твой Арсен (раскрыть)
07 декабря в 22:11
Да-да, ну тому ещё торт не подарили)
Твой Арсен
Твой Арсен ответ sihafazatron (раскрыть)
07 декабря в 22:09
Яя Туре тоже)
Vilar
Vilar
07 декабря в 21:59
Наверняка, этот неизвестный нехороший человек не так сказал.
Просто, некорректный перевод.
shlomo2
shlomo2
07 декабря в 21:57
Если это сказал Виктор Мозес, то это он себя ругал на чистом русском языке...:)))

А разве в России запрещено слово н. Е. Г. Р?... или уже считается оскорбительным в радиусе 100 метров от плантаций сахарного тростника ??? Ну а так что, когда я учился в школе, то нам говорили что в Африке живут негры.... а сейчас все перевернули .....
Capral
Capral
07 декабря в 21:53
Неужели так и сказал? Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
particular
particular
07 декабря в 21:52
Его на поле играть отправили, а он подслушивал :)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
07 декабря в 21:49
Блин, я, наверное, что не понимаю… Это расизм? Вот если бы сказали: «Гребаный белый». Это тоже расизм? Да в словах, которые процитировали, есть оскорбление, но расизм ли это все-таки?
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 21:49
Винисиус уже заинтересовался этой темой...
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 21:48
Такое можно сказать каждому второму игроку быков, но наверняка это было сказано Кордобяну
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 21:47
Если подытожить игру в Краснодаре, то всё верно: играли гребаные негры и белые лодыри.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 