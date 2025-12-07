Алаев надеется, что слова футболиста Оласы о расизме были недоразумением

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется, что слова футболиста «Краснодара» Лукаса Оласы о проявлении расизма во время матча 18-го тура с московским ЦСКА являются недоразумением. Об этом Алаев рассказал журналистам.
В перерыве матча Оласа заявил «Матч ТВ» об эпизоде проявления расизма в отношении одного из его партнеров по команде.
«Я находился в ложе, ничего не слышал. Надеюсь, что это какое-то недоразумение», — сказал Алаев.
«Краснодар» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 и вышел на 1-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Столичная команда с 36 очками располагается на 4-й строчке.
