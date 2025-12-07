Алаев надеется, что слова футболиста Оласы о расизме были недоразумением

1765134202

07 декабря 2025, 22:03

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) надеется, что слова футболиста «Краснодара» о проявлении расизма во время матча 18-го тура с московским ЦСКА являются недоразумением. Об этом Алаев рассказал журналистам.

В перерыве матча Оласа заявил «Матч ТВ» об эпизоде проявления расизма в отношении одного из его партнеров по команде.

«Я находился в ложе, ничего не слышал. Надеюсь, что это какое-то недоразумение», — сказал Алаев.