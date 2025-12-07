Top.Mail.Ru
Алаев надеется, что слова футболиста Оласы о расизме были недоразумением

07 декабря 2025, 22:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется, что слова футболиста «Краснодара» Лукаса Оласы о проявлении расизма во время матча 18-го тура с московским ЦСКА являются недоразумением. Об этом Алаев рассказал журналистам.

В перерыве матча Оласа заявил «Матч ТВ» об эпизоде проявления расизма в отношении одного из его партнеров по команде.

«Я находился в ложе, ничего не слышал. Надеюсь, что это какое-то недоразумение», — сказал Алаев.

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 и вышел на 1-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Столичная команда с 36 очками располагается на 4-й строчке.

артем сергеев 1
артем сергеев 1
08 декабря в 16:21
-Он хотел меня обесчестмть！
- С чего Вы это взяли？
- Он так смотрел на меня...
112910415
112910415
08 декабря в 06:24
... потому что не может быть никогда !
Байкал-38
Байкал-38
08 декабря в 04:00
Недоразумение это то, что в ЦСКА расизм процветает
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 23:52
)))
Vilar
Vilar
07 декабря в 23:28
Сам алаев - большое недоразумение в рпл.
CCCP1922
CCCP1922
07 декабря в 23:02
И это говорит человек, занимающий должность Президента российской премьер лиги? Какое ещё недоразумение? Тут может быть только два варианта — или расизм, или клевета... Настораживает то, что опять торчат уши Кордобы. Ну как, Григорьянц, примирили стороны? Вот, что бывает, если не завершить начатое. Мне кажется, это дело нельзя пускать на самотёк. И ещё, скорее всего, пришла пора оборудовать стадионы серьёзными техническими средствами контроля. И футболистам, заодно, прилепить по диктофону, будут за языком следить и на расизм можно проверить — переживут...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 22:19, ред.
Как говорит народная мудрость, - проблемы негра шерифа (Алаева) не е...ут.
