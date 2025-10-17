Сперцяна исключили из числа претендентов на премию «Джентльмен года»

1760707883

17 октября 2025, 16:31

Полузащитник «Краснодара» исключен из списка номинантов на премию «Джентльмен года», сообщает издание «Комсомольская правда».

«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста „Краснодара“ в списке соискателей черного смокинга джентльмена», — говорится в заявлении оргкомитета.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Защитник «Ахмата» Усман Ндонг был удален с поля на 86-й минуте встречи в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Полузащитника краснодарского клуба обвинили в расистских высказываниях, однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав игрока на 150 тыс. рублей. Ндонг и Сперцян достигли примирения.