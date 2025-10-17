 
 
 
Сперцяна исключили из числа претендентов на премию «Джентльмен года»

17 октября 2025, 16:31

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключен из списка номинантов на премию «Джентльмен года», сообщает издание «Комсомольская правда».

«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста „Краснодара“ в списке соискателей черного смокинга джентльмена», — говорится в заявлении оргкомитета.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Защитник «Ахмата» Усман Ндонг был удален с поля на 86-й минуте встречи в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Полузащитника краснодарского клуба обвинили в расистских высказываниях, однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав игрока на 150 тыс. рублей. Ндонг и Сперцян достигли примирения.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Limonov (раскрыть)
18 октября в 16:18
нет, не слышал.
но должно было расследование провести.
а то есть должные структуры, на крайняк МВД.
есть спецы. котоорые умеют читать по губам.
а здесь скандал втихую замяли, все извинились и ок.
считаешь, так правильно?
Николай Жунин
Николай Жунин
18 октября в 15:55
Одного поля ягоды.
Limonov
Limonov ответ пират Елизаветы (раскрыть)
18 октября в 14:40
а ты походу слышал что он говорил
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 октября в 09:12
Не виноватая я!! Он сам.....афроамериканец!
Kosmos58
Kosmos58
18 октября в 07:00
Джентльмен года - это не про футбол.
Брулин
Брулин
17 октября в 22:12
Просто не существует таких футболистов в нынешнее время, которые реально заслуживали бы эту премию. Может только вратари.
lotsman
lotsman
17 октября в 21:22
Какой же джентльмен может быть, если на поле устроил кабацкую ругонь? Джельтмены - перчатку к ногам и дуэль.)
Kosmos58
Kosmos58
17 октября в 20:49
Какая не восполнимая потеря!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 19:14
Заменили Ндонгом???
112910415
112910415
17 октября в 18:51
Да ладно, обойдётся без смокинга! )
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
17 октября в 18:40, ред.
...ничего, Я предлогаю новую премию, спецом для Сперцяна,внимание
"Джентельмен Удачи"....!!!!!
Варвар7
Варвар7
17 октября в 18:25
Короче - лишили Эдика "премиальных"...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 октября в 17:20
недаром Ювенал говорил, что язык глупца гибель для него.
впредь Сперцян будет поаакуратней в словах.
7ysyu9vfnb3m
7ysyu9vfnb3m
17 октября в 17:02
Зря так поступили, Радимов сказал, что он он не виноват.
