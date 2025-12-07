Мойзес сообщил, что Кордоба рассказал ему о расизме в свой адрес

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба рассказал защитнику московского ЦСКА Мойзесу о проявлении расизма со стороны игрока армейцев. Об этом Мойзес сообщил журналистам.
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА.
«Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (игрока ЦСКА — прим.). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять», — пояснил Мойзес.
Мойзес на 11-й минуте открыл счет, а на 68-й был удален с поля после второй желтой карточки. «Я считаю что [Кирилл] Левников — хороший судья, но сегодня не лучший день у него. В первые пять минут Диего Коста попал в [Кирилла] Глебова перед резервным арбитром, не дал ничего, а в моем эпизоде дал красную карточку. Немного потерял управление игрой, как по мне», — считает защитник ЦСКА.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.
Брависсимо!
Как оказывается всё культурно было-то...
Сразу анекдот напомнило:
"Советский завод.
Привели иностранцев на экскурсию.
Где-то недалеко от них друг на друга кричат два человека в рабочей одежде.
Иностранцы интересуются у переводчика, о чём у них такой яростный спор.
Монолог переводчика:
" Мастер требует от рабочего обработать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью рабочего.
Рабочий отказывается обрабатывать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью мастера, самим мастером, начальником цеха, директором и самой деталью."
