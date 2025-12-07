Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мойзес сообщил, что Кордоба рассказал ему о расизме в свой адрес

07 декабря 2025, 22:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба рассказал защитнику московского ЦСКА Мойзесу о проявлении расизма со стороны игрока армейцев. Об этом Мойзес сообщил журналистам.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА.

«Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (игрока ЦСКА — прим.). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять», — пояснил Мойзес.

Мойзес на 11-й минуте открыл счет, а на 68-й был удален с поля после второй желтой карточки. «Я считаю что [Кирилл] Левников — хороший судья, но сегодня не лучший день у него. В первые пять минут Диего Коста попал в [Кирилла] Глебова перед резервным арбитром, не дал ничего, а в моем эпизоде дал красную карточку. Немного потерял управление игрой, как по мне», — считает защитник ЦСКА.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Алаев надеется, что слова футболиста Оласы о расизме были недоразумением
07 декабря
Защитник «Краснодара» Оласа обвинил игрока ЦСКА в расизме
07 декабря
Футболиста «Престона» дисквалифицировали на 9 матчей за проявление расизма
08 ноября
Сперцяна исключили из числа претендентов на премию «Джентльмен года»
17 октября
Радимов не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские оскорбления
17 октября
Футболисты Сперцян и Ндонг урегулировали конфликт
16 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
08 декабря в 05:54
тебе почудилось, Джон !
95vsujr9w23w
95vsujr9w23w
08 декабря в 04:26
Теперь будут обвинять друг друга,лучшая защита это нападение
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 04:21
А ведь они, "борцы с расизмом", начали объединяться?
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
08 декабря в 01:06
Написал бы как обычно - расЕзм. Все были б нИдАвольны.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Шишанутый (раскрыть)
08 декабря в 00:07
Надо жёстко наказывать расистов, тогда уменьшится всё это
За адекватность
За адекватность
07 декабря в 22:52
Господа журналисты, огромная просьба, понимаю что это Ваш хлеб, но все же... Классный матч получился , коих не так много в РПЛ, неужто "скандалы, интриги, расследования, показать все что скрыто" важнее? Права сексуальных меньшинств там часом не задели, поглубже копните...
shur
shur
07 декабря в 22:38
...это Зидан-Матерацци,пародия, дубль №2....! Ха-ха-ха!!!!
Шишанутый
Шишанутый
07 декабря в 22:32
Что то участились случаи расизма в Рпл. это не красит лигу!! 😠
derrik2000
derrik2000
07 декабря в 22:24
"Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (игрока ЦСКА — прим.). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять», — пояснил Мойзес."

Брависсимо!
Как оказывается всё культурно было-то...

Сразу анекдот напомнило:

"Советский завод.
Привели иностранцев на экскурсию.
Где-то недалеко от них друг на друга кричат два человека в рабочей одежде.
Иностранцы интересуются у переводчика, о чём у них такой яростный спор.
Монолог переводчика:
" Мастер требует от рабочего обработать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью рабочего.
Рабочий отказывается обрабатывать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью мастера, самим мастером, начальником цеха, директором и самой деталью."
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 22:18
)))
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 22:07
Негры как дети малые, такие обидчивые...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 