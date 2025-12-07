Мойзес сообщил, что Кордоба рассказал ему о расизме в свой адрес

1765134321

07 декабря 2025, 22:05

Футболист «Краснодара» рассказал защитнику московского ЦСКА о проявлении расизма со стороны игрока армейцев. Об этом Мойзес сообщил журналистам.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА .

«Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (игрока ЦСКА — прим.). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять», — пояснил Мойзес.

Мойзес на 11-й минуте открыл счет, а на 68-й был удален с поля после второй желтой карточки. «Я считаю что [Кирилл] Левников — хороший судья, но сегодня не лучший день у него. В первые пять минут Диего Коста попал в [Кирилла] Глебова перед резервным арбитром, не дал ничего, а в моем эпизоде дал красную карточку. Немного потерял управление игрой, как по мне», — считает защитник ЦСКА .