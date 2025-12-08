Top.Mail.Ru
«Реал» может уволить Хаби Алонсо

08 декабря 2025, 14:53

Руководство испанского футбольного клуба «Реал» обсуждало вариант с увольнением Хаби Алонсо с поста главного тренера команды после матча чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Об этом сообщает газета El Mundo.

По информации источника, Алонсо может быть отправлен в отставку в случае поражения от английского «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов. При этом El Mundo утверждает, что тренер потерял контакт с игроками. В случае увольнения Алонсо команду могут возглавить Зинедин Зидан или Юрген Клопп.

Алонсо 44 года, он возглавляет «Реал» с мая 2025 года, ранее он работал в Испании с молодежной командой «Реала» и второй командой «Реал Сосьедад». Также он тренировал немецкий «Байер», с которым в сезоне-2023/24 впервые в истории клуба стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также клуб под его руководством выиграл кубок и суперкубок страны и дошел до финала Лиги Европы.

В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

3petrv7et2nu
3petrv7et2nu
09 декабря в 10:47
С большой долей вероятности поставят Зидана,он из Алжира,и Африканцы заменят европейцев-это задумка Камерунского Эму!
112910415
112910415
09 декабря в 09:46
Зидан уже подъехал ?
Karkaz
Karkaz
08 декабря в 23:08
Да пусть увольняют, вон скоро в Ливерпуле место освободится, а там очень хорошие шансы для Алонсо показать свою игру. Там привыкшие к простому, вертикальному и прессингующему футболу.
Karkaz
Karkaz ответ eleven LC (раскрыть)
08 декабря в 23:04
Так и есть. Такая была серия побед и тут на тебе, пошли неудачи. Не спроста это всё. Игроки что то мутят.
Karkaz
Karkaz ответ Yarvi (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря в 23:02
Не факт что с Алонсо бы распродали. Видимо все свалили заодно вместе с тренером. А руководство Байера решило, что хватит с них занимать 1-2 место и деньги заработанные на трансферах решили отложить, а новый тренер пусть как хочет выкручивается.
Ruslik1982
Ruslik1982
08 декабря в 21:48, ред.
Валера Карпин умеет договариваться с миллионерами, думаю он бы навел порядок в Реале. Правда Реалу не повезло, что Карпин как раз сейчас решил сосредоточиться на успехах сборной
Nenash
Nenash ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
08 декабря в 20:46
Какому Анчи не дали время?.. У него был целый год.. Какие ещё судебные процессы?.. При Анчи Мбапа выиграл ЗБ.. Или при нём он какие-то другие голы забивал?.. При этом команда профукала всё и вся... Состав был почти тот же.. Какие Витиньи и Хакими были звёздами при Мбаппе?.. Они что - в 10-ку претендентов на ЗМ попадали?.. Не были они никакими звёздами.. Стали они звёздами после того, как главная "звезда" ушла и команда стала командой.. К тому же я не писал, что виноват Мбаппе.. Виноваты те, кто взял его в команду.. То есть Перес.. Мбапа - скрытая причина отсутствия командной игры в Мадриде, которую мало кто видит, глядя на его статистику.. Почему - повторяться не буду.. Виниссиус, Бензема, Родриго забивали при Анчи примерно равное кол-во голов на троих. Это лучше для любого тренера, чем эти голы будет забивать один.. Именно поэтому в Мадриде сейчас бардак в игре и в головах звёзд.. Кроме Мбаппе.. Поэтому он спокоен, а у остальных красные рожи от проблем и красные карточки.. Но Перес его трогать не будет.. Так же как ему плевать на отсутствие Кроссов и Модричей.. Он будет трогать других, которые играют уже поболее Мбапы.. И, конечно, Алонсо.. Козлом отпущения, возможно, сделают и его.. Хотя он ещё ничего не проиграл.. ☝️
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 20:18
Я уверен, что Дешам и сам его так называет. Недаром щербатый.. 🤭
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
08 декабря в 20:11
Красавец, в самую девятку!!!)))
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 20:10
приветствую Виктор! Согласен полностью! Еще бы добавил, что в Реале издавна немного другой "состав воздуха" чем в других клубах, поэтому прийти в Реал без понимания таких вещей обычно бесполезно
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
08 декабря в 20:03
Вероятно, они при нем и заиграли бы, вопрос только в качестве игры Ливерпуля с Алонсо. Алонсо Ливер не поднимет, не по нему клуб. Это не в Байере работать, со средним материалом и лепить что придется, в Ливере, как и в Реале нужен результат, а не эксперименты...
Grizly88
Grizly88
08 декабря в 19:55
Вряд ли уволят если и уволят без работы не останется. Алонсо хорошо подошел бы клуб Ливерпуль там и Флирц и Фримпомнг, уверен эти игроки при нем заиграли бы в Ливерпуле как следует. Если Алонсо уволят Ливерным надо обратить на него внимание.
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
08 декабря в 19:54
Михаил, Привет!!!
Всё ты правильно сказал, тем более, что игроки стали разбегаться, уже после того, как одноразовый объявил об уходе из Байера, о чем писала немецкая печать. А во-вторых, если он такой великий тренер, значит надо было, как Великий Бесков- из ничего лепить будующих Звёзд!!! А то ведь, кое-кто винит Зидана, что он только с топами работать умел, а про одноразового видимо забыл...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
08 декабря в 19:24
Хакими- опеч.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Nenash (раскрыть)
08 декабря в 19:21
Уж извините меня, самонадеянного, но с Вами, уважаемый, в корне не согласен!
Оснований для Ваших умозаключений не вижу вовсе, ибо основаны они на предположениях...
Слишком много допущений предполагают ошибку в итоге .
Виноват блестящий Мбаппе...
Если ПСЖ не выиграл ЛЧ с ним, а без него выиграл ее, то значит виноват в неудачах Мбаппе!?
Удивительно! И Витиньо, и Какими со товарищи уже были звёздами и при Мбаппе, играли в своих сборных...
Если допустить Вашу версию событий, то надо было в свое время гнать из Реала Роналду, а из Барсы Месси? Чепуха!
Не логичнее было допустить, что молодой тренер не справился с работой в Реале?
Хави ,плоть от плоти Барсы ,став тренером Барсы не справился с ,,рулеткой" команды и ушел...
Бывает.
Ошибка одна из тех, что повлияла на игру Реала- это увольнение Анчи !
Да, что-то требовалось делать, менять в команде, собственно этим Анчи и занимался, но вот времени ему не дали... Не знаю, возможно здесь сработала логика ,,обязательных побед Реала", не знаю.
Но вот Мбаппе здесь не виноват; механизм игры Реала сдал частично тогда, когда ушли Кросс и затем Модрич( позже, конечно), и затем тяжёлые травмы ведущих игроков один за другим.
Мбаппе пришел в команду имея на носу судебные процессы, был не в форме, а от него требовали чудес.
Играл ли при Анчи такой Мбаппе, как сейчас, в прекрасной форме? Нет, не успел.
Сейчас , если бы Анчи был тренером Реала, исправил бы он ситуацию? Да, не сомневаюсь!
Так что, тот, кто принимал решение о увольнении Анчи, тот и виновен, тем более , пригласив мало опытного тренера в команду с игроками высшего порядка. С уважением.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
08 декабря в 19:18
Дешам бы наверно долго ржал про "Мбапа" из этой повести...хотя, если он верит в сказки про злых духов, почему нет ?! )))
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
08 декабря в 19:05
лично моё мнение, в 100 раз говорю, что от добра добра не ищут, изначально приход Хаби в Реал считал сиюминутной авантюрой, надо было оставаться в Байере и продолжать его развивать
Nenash
Nenash ответ Yarvi (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря в 18:43
Если бы его бесплатного взяла Барса, я бы понял. Но зачем Мадриду слабый защитник при их проблемах и травмах в обороне - не понимаю. К тому же Сашка явно не шёл на роль запасного.. 🤔😄
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 18:40
Пока не чем не подтверждённые слухи под влиянием эмоций после скандально проигранного матча в чемпионате , где позиция Реала не выглядит такой уж плохой , скоро матчи ЛЧ которые могут принести другие эмоции и настроения.
eleven LC
eleven LC
08 декабря в 18:27
Алонсо показал что он может побеждать , до Ливерпуля было 12 побед в 13 матчах
Но к сожалению он не смог справиться с раздевалкой и скорее всего Хаби не удержится во главе Реала до января!
Ждём Зидана или Клоппа!
Capral
Capral
08 декабря в 17:45
Три года подряд, даже с топовым составом не каждый выиграет ЛЧ!!! А на счет Тухеля, да, у него не получилось в Баварии, но он достаточно выиграл- и ЛЧ, и КЧМ, и СК!!!
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
08 декабря в 17:43
Спорить не буду. Твоя инфа интересная, познавательная. Но в любом случае, во многом виноват старый м......к Перес, как и в приглашении одноразового...
Nenash
Nenash ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 17:29
Покупать Пересу надо было кого-то вместо постаревших Кросса и Модрича. И пару молодых нехрустальных центральных дефов. Но никак не Мбапу. Нормальный центрнап у них есть.. Нафига он купил Трента - до сих пор не понимаю.. 🤔.. Имена, имена - вот, что любит Перес.. 😄
Capral
Capral
08 декабря в 17:28
Ну в твоём понимании и Зидан никто. О чем говорить...
Теперь всё, я отсюда ушел.
А на счет М.Розе- это к немецким экспертам.
Capral
Capral
08 декабря в 17:09
Гениального Черевченко до сих пор не вижу, а опорник Зобнин- это твое ГЕНИАЛЬНОЕ изобретение.
На этом всё, не трать время, нетоповый Дида и Реал сб.мира-50x. Больше не отвечу.
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
08 декабря в 17:07
Со всем согласен и всё подтверждаю!!! Но есть одно НО. В любой команде, или практически в любой, есть неприкосновенные, от которых зависит команда, в той или иной степени... Но чем больше значимых игроков в команде, тем сложнее работать тренеру- это АКСИОМА.
Не часто вижу от тебя такой грамотный и развернутый комментарий, поэтому, с интересом ознакомился!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 17:05
...ну это не ко мне,!Я лучше с жестко с юморком, нас е-бут,а
мы крепчаем! Был фильм двойной капкан, теперь для меня тройной!
Карп,Аморим,Алонсо-ляпота!!!
Nenash
Nenash ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 17:02
Я бы ещё один плюс добавил. Он меньше всех болтает и не лезет в разборки команды. Он правильно поступает. Но есть минус - он неприкосновенная игрушка Переса. И все это видят. Он нарушил химию команды, которая была до него.. Остальные звезды стали завистливыми. Тянут одеяло на себя.. Чтобы кто не говорил, это очень заметно. До него у Мадрида тоже было кому забивать. А Мбапа и в Париже много забивал. А что толку? С ним и без него Париж - две разные команды.. Засверкали Витинья, Мендеш, Руис, Хакими.. Богатый Перес всегда был любитель фейерверков и дорогих покупок. Он считает, что чем больше звёзд - тем лучше.. Неа.. Вини стал ужасен в поведении и нестабилен на поле именно после прихода Мбапы. Родриго потерял место в старте после прихода Мбапы. Белингем стал дерганным именно после прихода Мбапы. Эндрику и Гюлеру хочется играть постоянно и в основе. А это всё звезды, которые хотят быть первыми. Оборона и травмы тут не причём. У Барсы её нет вообще. И ничего - вроде чего то выигрывают. Разрушить нынешнюю Барсу, я считаю, может приход условного Холанда. Но, счастью, у Барсы нет на него денег. У Мадрида переизбыток звёзд, разместить на поле которых не удастся никому. Но первый на выход будет стоять не Мбапа. Этот тот подводный камень, который трогать никому и в голову не придёт. В этом и беда Мадрида. Перес поменял команду на свои хотелки в виде Пичиччи с ЗБ. Помнится даже Папа не особо был рад приходу Мбапы. Он свёл вопрос про него на шутку. Решил попробовать остаться.. Не получилось.. Боливар не вынес всех звёзд на поле.. И не вынесет.. ☝️
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
08 декабря в 17:01
Ну тогда терпите и не жалуйтесь))).
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 16:58
...ну ты знаешь, потерпим ! В своё время после Рона Я даже и не думал, что так Карим раскроется, просто чудо какое то! И потом
всю команда под него заточилась! Но это при Папе!!!
