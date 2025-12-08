«Реал» может уволить Хаби Алонсо

Руководство испанского футбольного клуба «Реал» обсуждало вариант с увольнением Хаби Алонсо с поста главного тренера команды после матча чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Об этом сообщает газета El Mundo.
По информации источника, Алонсо может быть отправлен в отставку в случае поражения от английского «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов. При этом El Mundo утверждает, что тренер потерял контакт с игроками. В случае увольнения Алонсо команду могут возглавить Зинедин Зидан или Юрген Клопп.
Алонсо 44 года, он возглавляет «Реал» с мая 2025 года, ранее он работал в Испании с молодежной командой «Реала» и второй командой «Реал Сосьедад». Также он тренировал немецкий «Байер», с которым в сезоне-2023/24 впервые в истории клуба стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также клуб под его руководством выиграл кубок и суперкубок страны и дошел до финала Лиги Европы.
В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Нет контакта в раздевалке? Оно и понятно, если нет должного образования и лепить в Реале футбол Байера, и навязывать деревенский футбол королевскому клубу, то и не будет взаимопонимания... Надо же понимать, какие игроки, какой футбол понимают и принимают.
Клопп? Ну и что это будет? А будет, тот же футбол Алонсо, только более модернизированный, с более глубоким пониманием тренерской игры и с более педагогическим подходом. Футбол Зизу плохо помню, кроме того, что он выигрывал трижды подряд ЛЧ, что само по себе уже серьезный фактор. Правда, помню два его поражения от среднего Шахтера в ЛЧ.
Вобщем, вопросов много- ответа пока не вижу. Но я сомневаюсь, что даже проиграв МС, Перес решится на увольнение. Это будет несолидно для него самого. Впрочем, о какой солидности может идти речь, после таких кардинальных и глупых решений...
Нет контакта в раздевалке? Оно и понятно, если нет должного образования и лепить в Реале футбол Байера, и навязывать деревенский футбол королевскому клубу, то и не будет взаимопонимания... Надо же понимать, какие игроки, какой футбол понимают и принимают.
Клопп? Ну и что это будет? А будет, тот же футбол Алонсо, только более модернизированный, с более глубоким пониманием тренерской игры и с более педагогическим подходом. Футбол Зизу плохо помню, кроме того, что он выигрывал трижды подряд ЛЧ, что само по себе уже серьезный фактор. Правда, помню два его поражения от среднего Шахтера в ЛЧ.
Вобщем, вопросов много- ответа пока не вижу. Но я сомневаюсь, что даже проиграв МС, Перес решится на увольнение. Это будет несолидно для него самого. Впрочем, о какой солидности может идти речь, после таких кардинальных и глупых решений...