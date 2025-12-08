«Реал» может уволить Хаби Алонсо

1765194796

Руководство испанского футбольного клуба «Реал» обсуждало вариант с увольнением с поста главного тренера команды после матча чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Об этом сообщает газета El Mundo.

По информации источника, Алонсо может быть отправлен в отставку в случае поражения от английского «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов. При этом El Mundo утверждает, что тренер потерял контакт с игроками. В случае увольнения Алонсо команду могут возглавить Зинедин Зидан или Юрген Клопп.

Алонсо 44 года, он возглавляет «Реал» с мая 2025 года, ранее он работал в Испании с молодежной командой «Реала» и второй командой «Реал Сосьедад». Также он тренировал немецкий «Байер», с которым в сезоне-2023/24 впервые в истории клуба стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также клуб под его руководством выиграл кубок и суперкубок страны и дошел до финала Лиги Европы.