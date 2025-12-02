Стала известна главная претензия звезд «Реала» к Хаби Алонсо

Игроки «Реала» выразили руководству клуба свою озабоченность по поводу тренера Хаби Алонсо.
Хотя они считают Хаби талантливым тренером, ветераны команды ставят под сомнение его опыт, особенно в плане способности выдерживать давление, связанное с работой в «Реале».
Об этом сообщил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда в эфире программы El Chiringuito вчера вечером.
«Мне рассказали, что сразу после возвращения с Клубного чемпионата мира некоторые игроки поговорили с руководством и сказали, что считают тренера слишком неопытным для „Реала Мадрид“», — сказал Инда.
«Это ощущение сохраняется и по сей день. Хаби Алонсо не может быть очень плохим тренером, ведь он выиграл один чемпионат Германии. У него в крови ДНК „Реала“, он воплощает его лучше, чем кто-либо другой. Но по возвращении с Клубного чемпионата мира говорили, что он просто неопытен», — добавил Инда.
Да, опытные игроки нужны, но они должны не мешать тренеру, а наоборот, помогать ему, а эти "звезды" своим нытьем вредят и тренеру, и клубу.
Считаю, что Пирес должен встать на сторону Алонсо и поддержать его, даже если он и провалит этот сезон! Команда не строится за один сезон, даже такая великая, как Реал!
Клуб должен избавиться от Алабы, Менди, Рюдигера, Себальоса, такиже нужно решить вопрос с Вини и его вечным нытьем! А такие лидеры как Карвахаль и Вальверде должны заняться атмосферой в раздевалке!
Что касается Алонсо, то он- тренер без определенной программы действий, тренер играющий в стихийный, эксперементальный футбол... Именно в такой футбол, он играл в Байере, который, фактически действовал по принципу силового, прессингующего и интенсивного футбола, далекого от тонкой мысли в игре. Поэтому и хватило такого футбола на один сезон.
Другого тренера наверняка уже погнали бы из Реала, но громкое имя игрока Реала, пока еще держит Алонсо в качестве гл.тренера. Алонсо не наставник и не стратег, против всех соперников играющий методом тыка, без конкретного четкого плана на игру. В этом сезоне ему крупно повезло, потому главный и единственный соперник Реала Барселона, откровенно проваливает сезон и не напоминает ту грозную команду, которая громила Реал в прошлом сезоне.
Из этого следует, что силы команд относительно равны и даже Реал и Барселона находящиеся в не в лучших кондициях могут конкурировать между собой, поскольку остальные играют еще хуже.
Насчет недовольства опытных игроков Реала ничего не знаю, но если подобное и имеет место, это объяснимо: авторитетные футболисты, в любой команде, всегда тонко чувствуют слабину молодого начинающего наставника и всегда эти пользуются...
Избавляться от полкоманды ради тренера, который играет методом тыка, — опасная роскошь. «Реал» — клуб, где стратегию строят тренеры уровня Анчелотти, и...почему-то вспомнил великого Бескова (!), а не специалисты одного удачного сезона. Пока Алонсо не доказал, что способен привести «Реал» к системной игре, требовать от ветеранов слепого следования — преждевременно.
Игроки не идеальны, да — но и Алонсо явно не уровень «Реала».
