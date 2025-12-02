Стала известна главная претензия звезд «Реала» к Хаби Алонсо

1764700208

02 декабря 2025, 21:30

Игроки «Реала» выразили руководству клуба свою озабоченность по поводу тренера .

Хотя они считают Хаби талантливым тренером, ветераны команды ставят под сомнение его опыт, особенно в плане способности выдерживать давление, связанное с работой в «Реале».

Об этом сообщил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда в эфире программы El Chiringuito вчера вечером.

«Мне рассказали, что сразу после возвращения с Клубного чемпионата мира некоторые игроки поговорили с руководством и сказали, что считают тренера слишком неопытным для „Реала Мадрид“», — сказал Инда.

«Это ощущение сохраняется и по сей день. Хаби Алонсо не может быть очень плохим тренером, ведь он выиграл один чемпионат Германии. У него в крови ДНК „Реала“, он воплощает его лучше, чем кто-либо другой. Но по возвращении с Клубного чемпионата мира говорили, что он просто неопытен», — добавил Инда.