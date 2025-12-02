Top.Mail.Ru
Стала известна главная претензия звезд «Реала» к Хаби Алонсо

02 декабря 2025, 21:30

Игроки «Реала» выразили руководству клуба свою озабоченность по поводу тренера Хаби Алонсо.

Хотя они считают Хаби талантливым тренером, ветераны команды ставят под сомнение его опыт, особенно в плане способности выдерживать давление, связанное с работой в «Реале».

Об этом сообщил главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда в эфире программы El Chiringuito вчера вечером.

«Мне рассказали, что сразу после возвращения с Клубного чемпионата мира некоторые игроки поговорили с руководством и сказали, что считают тренера слишком неопытным для „Реала Мадрид“», — сказал Инда.

«Это ощущение сохраняется и по сей день. Хаби Алонсо не может быть очень плохим тренером, ведь он выиграл один чемпионат Германии. У него в крови ДНК „Реала“, он воплощает его лучше, чем кто-либо другой. Но по возвращении с Клубного чемпионата мира говорили, что он просто неопытен», — добавил Инда.

shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
03 декабря в 09:25
..Я же не зря на Михал Сергеича с перестройкой упамянул! Ну, а во
вторых у Арсенала Венгера всю его тренерскую жизнь было почётное место в пятерке и вот только теперь такой приличный взлёт на сегодня ! У нас при Карло в шоколаде были,теперь простой и разруха....!!! Возвращаться к былым регалиям сложней,чем добиваться!
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
03 декабря в 09:07
Так если ПЕрес даст Алонсо столько времени, как Кронке дал Артете, то есть вероятность, что Алонсо даст плоды! Артета пришел, и за три года избавил состав от тех, кто ему мешел, и ему было без разницы, Озил, Обамеянг или еще кто-то перед ним....и верхушка не лезла, а полностью доверилась тренеру без опыта...
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
03 декабря в 08:42
...и вам не хворать! Надо своего Артету искать...!!!
Ник63
Ник63
03 декабря в 08:37
Все такие умные… кто должен возглавить Реал? Выиграть Бундеслигу с Байером - это подвиг. И Реал нормально идет. Без провалов, конечно, не будет,но давайте дождемся осени. Ой 😀, весны🏆
A.S.A
A.S.A ответ Lobo77 (раскрыть)
03 декабря в 08:31
Извеняюсь, что влез не в свой комент, ответить лично на ваше сообщение адресованное мне не могу, потому, что оно не активно, поэтому спрошу тут....а в чем бред?! Бред в том, что игроки Реала зажрались? Они сливали куда более опытных Лопетеги и Бенитеса, так что для них Алонсо....просто игроки должы играть так, как от них требует тренер, не так ли? А если тебя это не устраивает, меняй команду! Простой пример Джек Грилиш из Сити....Пеп загнал его в рамки своего футбола и игрок потерялся, не сразу, но потерялся....а ушел в аренду к другому тренеру, и снова делает то, что отлично умеет.
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
03 декабря в 08:03
Приветствую Вас! Да, ошибка в одной букве, и легендарный президент ПЕрес превратился в хорошего в прошлом игрока - ПИреса...бывает
Скажите пожалуйста, кого вы видите на посту тренера нынешнего Реала, который по вашему мнению, даст результат лучше чем Алонсо?
A.S.A
A.S.A ответ y-ago (раскрыть)
03 декабря в 07:37
Смотрите, покажу(опишу) посыл моего поста так сказать "с другой стороны".... Реал Мадрид огромный и великий футбольный клуб, где от любого тренера будут требовать трофеев здесь и сейчас,и не важно Анчелотти ты или Алонсо! Но вот беда нынешнего Реала не в Алонсо, а в том, что эту команду(состав) пора обновлять. Что досталось Алонсо от великого Анчелотти? Состав из которого итальянец выжил все соки?! Кучка игроков, которые не выходят из лазарета, да пару молодых приобретений, вот с чем приходится работать Алонсо, плюс еще Вини и Родриго постоянно токсят, что им приходится играть не там и не так, как они хотят...!
Что было у Алонсо в Байере??? Был порядок, дисциплина, был настоящий лидер в лице Джаки! Главный бомбардир состава Бонифаци смирно сидел на банке когда это было нужно, и вот в таких условия Алонсо привел Байер к чемпионству! Да, можно сколько угодно говорить, что Бавария в том сезоне была не та или еще что-то, но дело не в этом, дело в порядке и желании игроков! А у некоторых "важных" игроков Реала, нет желания пахать, а есть желание показать, что они тут главнее всего.... поставьте сейчас любого тренера на место Алонсо и результаты скорее всего не изменятся..... Я не говорю, что Алонсо гений, но любому тренеру нужно время, а тем более молодому. Когда то и Анчелотти был "зеленым"....всё приходит с опытьм!
Drosmo
Drosmo ответ Lobo77 (раскрыть)
03 декабря в 06:35
Это больше предположение чем уверенность. Утверждать, что это именно он конечно не могу, но судя по его характеру, поведению и конфликту с Алонсо, очень похоже.
112910415
112910415
03 декабря в 05:40
бунтовать против тренера - дело не допустимое ...
Lobo77
Lobo77 ответ A.S.A (раскрыть)
03 декабря в 02:33
    Lobo77
    Lobo77 ответ Drosmo (раскрыть)
    03 декабря в 02:32
    Со многим согласен. Но откуда такая уверенность что "зачинщик бунта Винисиус"?
    Capral
    Capral
    03 декабря в 00:50, ред.
    Похоже, тов. Стрельцов не понимает, что одно дело работать с середняками из Байера, которые будут исполнять все капризы своего тренера, и совсем другое работать с дорогими и авторитетными игроками, которые понимают кто ими руководит... Никто из игроков Реала не забыл разгромы Байера от Гаспера, Слота и Компани...
    Capral
    Capral ответ youtomee (раскрыть)
    03 декабря в 00:18
    Вы видимо не смотрите Бундес, поэтому и не знаете, что после себя в Баварии Тухель оставил руины, а разгребать, уже пришлось Компани. И как видите дело не в стоимости игроков, если Бавария со своими возможностями отстала от Байера на 18 очков.
    youtomee
    youtomee ответ Capral (раскрыть)
    03 декабря в 00:09
    По-моему, не совсем корректное сравнение с Компани и Баварией. Бавария там на голову всех сильней по деньгам и игрокам соответственно. С каких колен ее поднимали? Ну не выиграли Бундеслигу разок...Когда Алонсо пришел в Байер, там ситуация была прям плачевная по результатам.
    y-ago
    y-ago ответ A.S.A (раскрыть)
    02 декабря в 23:48
    Постараюсь без эмоций...Да, потакать игрокам действительно нельзя — раздевалка не должна диктовать тренеру условия. Но проблема в том, что Алонсо сам пока не заслужил позиции, с которой можно требовать полного подчинения. Он не показал ни чёткой идеи, ни тренерской зрелости, ни результата, который бы оправдывал такие радикальные чистки.
    Избавляться от полкоманды ради тренера, который играет методом тыка, — опасная роскошь. «Реал» — клуб, где стратегию строят тренеры уровня Анчелотти, и...почему-то вспомнил великого Бескова (!), а не специалисты одного удачного сезона. Пока Алонсо не доказал, что способен привести «Реал» к системной игре, требовать от ветеранов слепого следования — преждевременно.
    Игроки не идеальны, да — но и Алонсо явно не уровень «Реала».
    shur
    shur
    02 декабря в 23:34
    ...Трудно сейчас судить о происходящим! Надо время! Нужна
    перестройка! Селекция основы просто необходима! Но видно
    по тому как ведёт себя на бровке Алонсо, далеко до совершенства
    происходящее на поле!
    Drosmo
    Drosmo
    02 декабря в 23:32, ред.
    С каких это пор игроки решают подходит тренер команде или нет, и уж тем более оценивают уровень опыта тренера.
    И что самое интересное, со своими претензиями эти недовольные пришли еще до начала сезона.

    Ну, а причина всего этого бунта очень проста. Эти зажравшиеся звезды привыкли при Анчелотти балду гонять, расслабились, оборзели в край. Распустил их папа Карло, очень многое позволял, и они настолько обнаглели, что в вылезли на голову тренеру и ноги свесили, благодаря чему и слили прошлый сезон, а заодно и самого папу Карло. А теперь пришел Алонсо и начал ставить дисциплину и заставлять работать по-настоящему, но достопочтенные господа не привыкли вкалывать, вот и побежали сразу плакаться Пересу, как их бедных и несчастных эксплуатирует злой Алонсо. А когда поняли что Перес не ведётся, то начали планомерно сливать тренера плохими результатами.

    И теперь у Переса есть два варианта:
    Первый: пойти на поводу у кучки бунтарей, и уволить Алонсо. После чего взять нового тренера, с которым всё повторится снова, так как игроки будут знать, что такой способ работает, и в случае любого недовольства повторят это снова.
    Или второй вариант: поддержать полностью тренера и выставить на продажу главного зачинщика всего этого бунта в лице Винисиуса. Вот тогда остальные задумаются, что кто-то из них может стать следующим, а заодно будут знать на будущее, к чему приводят подобные действия.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    02 декабря в 23:25
    ...пустячок, а приятно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    02 декабря в 23:24
    Очередная глупость от Флика.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    02 декабря в 23:24
    ...у меня новость 1:0 Атлетико,красавец голешник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    02 декабря в 23:19
    Как всегда подписываюсь под каждым словом и благодарю за понимание и поддержку!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    02 декабря в 23:17
    Приветствую, Дружище!!!
    Спасибо на добром слове!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    02 декабря в 23:16
    Испытываю глубокую неприязнь к тренеру-Алонсо , но постараюсь абстрагироваться:
    Согласен с Вами на все 100 и по всем пунктам: Алонсо — переоценённый тренер одного сезона. Его «стихийный» футбол работал в «Байере» ровно до первой ямы. В «Реале» его спасает только имя, пока. Отрыв (которого, впрочем, уже нет) — заслуга провальной «Барсы», а не гениальности Алонсо. Ветеранов понять легко: они видят, что реального плана у тренера нет. Да что там плана - тренера нет!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    02 декабря в 23:14, ред.
    ...небо и земля...!!! Это мнения твоё,Минхерц и болелы Арсенала!
    Как всегда разложил по полочкам,умно критиковал,где то поддержал Новоиспечённого Мадрида! Прошелся по Каталонии,что похвально! Я весь в эфире Барса-Атлетико надеюсь что кто то кого то(не скажу!)
    Вообщем,бью челом и кружка чая с лимоном,за твоё здоровье Старина! Кстати,там у него в заметке одного хорошего игрока упомянул, вместо Переса, Пиреса написал, Пиреса Робера ...!!!
    Ну Он же арсеналец,что с ним поделаешь!!!
    Capral
    Capral
    02 декабря в 22:25, ред.
    Лично меня не удивляет чемпионство Алонсо в Бундесе, посколько, тот же Компани, без должного опыта, в первый же свой сезон в Баварии поднял команду с колен и вернул ей чемпионство.

    Что касается Алонсо, то он- тренер без определенной программы действий, тренер играющий в стихийный, эксперементальный футбол... Именно в такой футбол, он играл в Байере, который, фактически действовал по принципу силового, прессингующего и интенсивного футбола, далекого от тонкой мысли в игре. Поэтому и хватило такого футбола на один сезон.

    Другого тренера наверняка уже погнали бы из Реала, но громкое имя игрока Реала, пока еще держит Алонсо в качестве гл.тренера. Алонсо не наставник и не стратег, против всех соперников играющий методом тыка, без конкретного четкого плана на игру. В этом сезоне ему крупно повезло, потому главный и единственный соперник Реала Барселона, откровенно проваливает сезон и не напоминает ту грозную команду, которая громила Реал в прошлом сезоне.

    Из этого следует, что силы команд относительно равны и даже Реал и Барселона находящиеся в не в лучших кондициях могут конкурировать между собой, поскольку остальные играют еще хуже.

    Насчет недовольства опытных игроков Реала ничего не знаю, но если подобное и имеет место, это объяснимо: авторитетные футболисты, в любой команде, всегда тонко чувствуют слабину молодого начинающего наставника и всегда эти пользуются...
    Alex_67
    Alex_67 ответ A.S.A (раскрыть)
    02 декабря в 21:56
    Совершенно согласен с Вашим мнением... Не стал полностью излагать свои мысли — просто присоединяюсь. Ф
    ABir
    ABir
    02 декабря в 21:48
    Похожее время от времени случается в разных клубах при смене тренеров, когда часть звездоподобнных игроков начинают считать тренера «тренеришкой».
    Alex_67
    Alex_67
    02 декабря в 21:48
    А ведь это бунт... Нет настоящего лидера в команде... Ждём новостей .
    A.S.A
    A.S.A
    02 декабря в 21:42, ред.
    Реалу нужна серьезная чистка рядов. Пора избавляться от старых и зажравшихся игроков.

    Да, опытные игроки нужны, но они должны не мешать тренеру, а наоборот, помогать ему, а эти "звезды" своим нытьем вредят и тренеру, и клубу.

    Считаю, что Пирес должен встать на сторону Алонсо и поддержать его, даже если он и провалит этот сезон! Команда не строится за один сезон, даже такая великая, как Реал!

    Клуб должен избавиться от Алабы, Менди, Рюдигера, Себальоса, такиже нужно решить вопрос с Вини и его вечным нытьем! А такие лидеры как Карвахаль и Вальверде должны заняться атмосферой в раздевалке!
